باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - لطف‌الله فروزنده، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، با انتقاد از اظهارنظر‌ها علیه طرح «تورم صفر» گفت: کسانی که این طرح را در فضای مجازی یا شورای شهر نقد می‌کنند، درد مردم را نمی‌فهمند؛ هر کسی برای ایجاد آرامش و آسایش مردم قدمی بردارد، باید از او حمایت کرد.

فروزنده با اشاره به اجرای طرح تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی اظهار کرد: این طرح با هدف کاهش فشار اقتصادی بر مردم طراحی شده است و تلاش می‌کنیم با حذف واسطه‌ها و ارتباط مستقیم با تولیدکنندگان، قیمت کالا‌های اساسی را کنترل کنیم.

وی افزود: طرح تثبیت قیمت کالا‌های اساسی در شهرداری تهران طراحی و اجرا شده و مورد استقبال رئیس‌جمهور نیز قرار گرفته است؛ بر همین اساس، قرار است این الگو در سطح ملی دنبال شود.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران با اشاره به تجربه عرضه مستقیم محصولات در میادین میوه و تره‌بار گفت: از سال ۱۴۰۰ با آغاز ارتباط مستقیم با تولیدکنندگان و عرضه محصولات در میادین، توانستیم بر قیمت‌ها اثر بگذاریم و زمینه کاهش قیمت برخی محصولات را فراهم کنیم.

وی ادامه داد: علاوه بر میادین میوه و تره‌بار، توسعه بازار‌های محلی در مناطق مختلف تهران نیز در دستور کار قرار گرفته است تا شهروندان بتوانند کالا‌ها را با قیمت مناسب‌تری تهیه کنند. حذف واسطه‌ها و ارتباط مستقیم با تولیدکنندگان می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و کنترل قیمت‌ها کمک کند.

فروزنده با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در حل مشکلات کشور بیان کرد: هیچ گرهی در مدیریت کشور وجود ندارد که بازشدنی نباشد؛ اما این کار به اراده، خلاقیت و استفاده از ظرفیت‌های مردم نیاز دارد. تجربه شهرداری نشان داده است که با مشارکت مردم، نخبگان و سرمایه‌گذاران می‌توان بسیاری از مشکلات را برطرف کرد.

وی همچنین با اشاره به وضعیت مالی شهرداری تهران در سال ۱۴۰۰ و اقدامات انجام‌شده برای تأمین منابع مالی گفت: در ابتدای فعالیت مدیریت شهری، شهرداری با بدهی‌های سنگین و مشکلات تأمین منابع مواجه بود، اما با استفاده از ظرفیت‌های موجود، مذاکره با سرمایه‌گذاران و تعامل با بانک‌ها، زمینه تأمین منابع و پیشبرد پروژه‌ها فراهم شد.

معاون شهردار تهران با اشاره به همکاری با بانک‌ها برای تأمین منابع پروژه‌های شهری افزود: با مذاکره و استفاده از ظرفیت‌های مالی، بخشی از مشکلات بدهی‌ها برطرف و امکان دریافت تسهیلات جدید فراهم شد.

به گفته وی، استفاده از روش‌های متنوع تأمین مالی می‌تواند به اجرای پروژه‌ها بدون اتکای صرف به منابع متعارف کمک کند.

فروزنده در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات شهرداری در حوزه آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: جمع‌آوری و ساماندهی معتادان متجاهر از جمله اقداماتی بود که شهرداری با وجود برخی انتقاد‌ها در آن ورود کرد. در این مسیر، حدود ۵۰ هزار معتاد متجاهر جمع‌آوری شدند و شهرداری برای نگهداری بخشی از این افراد نیز مسئولیت پذیرفت.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه کودکان کار افزود: در این زمینه نیز برای نجات و حمایت از حدود ۷ هزار کودک کار اقداماتی انجام شده است. ساماندهی آسیب‌های اجتماعی نیازمند همکاری دستگاه‌های مسئول است و صرف جمع‌آوری افراد بدون فراهم کردن زمینه درمان، آموزش، مهارت‌آموزی و بازگشت به جامعه نمی‌تواند راه‌حل پایدار باشد.

فروزنده همچنین با اشاره به خدمات شهرداری به خانواده‌های آسیب‌دیده در جریان جنگ گفت: شهرداری در حد توان خود برای اسکان و حمایت از این خانواده‌ها وارد عمل شد و تلاش کرد بخشی از مشکلات آنان را برطرف کند. حمایت از شهروندانی که خانه و زندگی خود را از دست داده‌اند، بخشی از مسئولیت اجتماعی مدیریت شهری است.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام و همدلی در کشور اظهار کرد: امروز به وحدت، همکاری و تمرکز بر حل مشکلات مردم نیاز داریم و همه دستگاه‌ها باید ظرفیت خود را برای کاهش فشار‌های اقتصادی و اجتماعی به کار بگیرند.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران در پایان با اشاره به اهمیت موضوع جمعیت و فرزندآوری گفت: مسئله جمعیت یکی از موضوعات مهم کشور و از دغدغه‌های جدی مسئولان است. شهرداری نیز در این حوزه اقداماتی را آغاز کرده و امیدواریم با گسترش این برنامه‌ها، زمینه حمایت بیشتر از خانواده‌ها و تقویت فرزندآوری فراهم شود.