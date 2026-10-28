باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

توصیه دادستان تهران به موتورسواران برای استفاده از کلاه ایمنی + فیلم

استفاده از کلاه ایمنی یکی از مهمترین ارکان در هنگام موتورسواری است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در فیلم زیر توصیه علی صالحی، دادستان تهران به موتورسیکلت سواران برای استفاده از کلاه ایمنی را مشاهده می‌کنید.

مطالب مرتبط
توصیه دادستان تهران به موتورسواران برای استفاده از کلاه ایمنی + فیلم
young journalists club

نصب نرم‌افزار کنترلی روی خودروهای سنگین/ نظارت پلیس راهور تهران افزایش می‌یابد + فیلم

توصیه دادستان تهران به موتورسواران برای استفاده از کلاه ایمنی + فیلم
young journalists club

مرگ ۱۴۳ نفر در تصادفات تهران بر اثر بی‌توجهی به جلو + فیلم

توصیه دادستان تهران به موتورسواران برای استفاده از کلاه ایمنی + فیلم
young journalists club

ویژگی‌های مهمی که یک سرویس مدرسه باید داشته باشد + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
 چرا به کارمندان اجاره‌ای اینترنشنال می‌گوییم خائن و وطن‌فروش به روایت تصویر! + فیلم
۴۱۶

 چرا به کارمندان اجاره‌ای اینترنشنال می‌گوییم خائن و وطن‌فروش به روایت تصویر! + فیلم

۰۶ . آبان . ۱۴۰۵
بن‌سلمان در سراشیبی سقوط! + فیلم
۲۹۵

بن‌سلمان در سراشیبی سقوط! + فیلم

۰۶ . آبان . ۱۴۰۵
تجدید پیمان مردم با آرمان‌های انقلاب در ۲۴۱ شب قرار شبانه + فیلم
۱۹۶

تجدید پیمان مردم با آرمان‌های انقلاب در ۲۴۱ شب قرار شبانه + فیلم

۰۶ . آبان . ۱۴۰۵
پرورش شتر در دشت عباس + فیلم
۱۷۱

پرورش شتر در دشت عباس + فیلم

۰۶ . آبان . ۱۴۰۵
پهلوی در خدمت پروژه اسرائیل؛ از آشوب‌سازی تا رؤیای تجزیه ایران + فیلم
۱۵۶

پهلوی در خدمت پروژه اسرائیل؛ از آشوب‌سازی تا رؤیای تجزیه ایران + فیلم

۰۶ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha