سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر از سطح ۸۰ هکتاری مزارع زعفران در منطقه دهستان شهدا و پیش‌بینی تولید ۵۶۰ کیلوگرم محصول در این منطقه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - سید اسماعیل حسینی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر گفت: هم‌زمان با آغاز فصل برداشت زعفران، روند برداشت این محصول ارزشمند در مزارع دهستان شهدا مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس برآورد‌های انجام‌شده، این منطقه با برخورداری از ۸۰ هکتار سطح زیرکشت زعفران، ظرفیت تولید حدود ۵۶۰ کیلوگرم زعفران را در فصل جاری دارد.

او افزود: زعفران به‌عنوان یکی از ارزشمندترین محصولات کشاورزی، علاوه بر جایگاه اقتصادی و صادراتی، از ظرفیت مناسبی برای ایجاد درآمد و اشتغال در مناطق مستعد برخوردار است. توسعه این محصول می‌تواند به متنوع‌سازی الگوی کشت، افزایش ارزش افزوده تولیدات کشاورزی و بهره‌برداری مطلوب‌تر از ظرفیت‌های اقلیمی منطقه کمک کند.

حسینی با اشاره به اهمیت مدیریت اصولی مزارع زعفران، گفت: رعایت اصول فنی در مراحل کاشت، داشت و برداشت، انتخاب پیاز سالم و مرغوب، مدیریت تغذیه و آبیاری و همچنین برداشت به‌موقع گل‌ها، نقش مهمی در افزایش عملکرد و ارتقای کیفیت محصول دارد. همچنین جداسازی اصولی کلاله، رعایت موازین بهداشتی و خشک‌کردن استاندارد زعفران از عوامل تعیین‌کننده در حفظ عطر، رنگ و کیفیت محصول نهایی است.

برچسب ها: برداشت زعفران ، کشت زعفران
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