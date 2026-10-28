باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - دیگر قرار نیست سیلاب فقط با نام ویرانی شناخته شود؛ در البرز، مسیر آب‌ها را طوری چیده‌اند که سیل، هم خسارت کمتری بزند و هم سفره‌های زیرزمینی را سیر کند. مدیر دفتر رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای البرز با اعلام این خبر گفت: طرح‌های تغذیه مصنوعی و احداث سازه‌های تأخیری در استان اجرا شده و هدف از این اقدامات، استفاده حداکثری از ظرفیت سیلاب‌ها در کنار کاهش خسارت و حفظ جریان طبیعی آب در پایین‌دست است.

سیلاب؛ نعمتی که با دخالت انسان به خسارت تبدیل می‌شود

قیاسی در برنامه زنده «نگاه مردم» سیمای البرز، با اشاره به سیلاب ۱۱ مهرماه در کرج اظهار کرد: سیلاب بخشی از چرخه طبیعی آب است و می‌تواند به تغذیه آب‌های زیرزمینی و تأمین نیازهای زیست‌محیطی کمک کند، اما مداخلات انسانی و تغییر مسیرهای طبیعی جریان آب ممکن است این نعمت را به عاملی خسارت‌بار تبدیل کند.

حوضچه‌های تغذیه مصنوعی از ۱۳۹۸ در مسیر کرج و کردان

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در مسیر رودخانه‌های کرج و کردان افزود: از سال ۱۳۹۸ حوضچه‌هایی برای تغذیه مصنوعی در مسیر این رودخانه‌ها احداث شده است تا بخشی از جریان‌های سیلابی به تغذیه منابع آب زیرزمینی اختصاص یابد.

مخزن ۴۵۰ هزار مترمکعبی دلمبر برای انتقال ایمن سیلاب

مدیر دفتر رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای البرز با اشاره به طرح‌های ساماندهی رودخانه دلمبر گفت: برای این محدوده، مخزنی با ظرفیت حدود ۴۵۰ هزار مترمکعب پیش‌بینی شده است که علاوه بر کمک به انتقال ایمن سیلاب از رودخانه دلمبر به کانال سیاه‌جوی، ظرفیت‌هایی برای استفاده از منابع آب و بهره‌برداری‌های دیگر فراهم می‌کند.

سازه‌های تأخیری؛ ترمز سیل در دامنه‌های پرشیب

قیاسی همچنین از وجود سازه‌های دیگری با ظرفیت مجموع حدود ۵۰۰ هزار مترمکعب خبر داد و به مخاطبان سیمای البرز توضیح داد: این سازه‌ها با هدف تنظیم جریان و به تأخیر انداختن ورود سیلاب به مناطق پایین‌دست عمل می‌کنند؛ موضوعی که با توجه به شیب زیاد حوضه‌های آبریز و سرعت بالای جریان در مناطق کوهپایه‌ای اهمیت دارد.

نشست مشترک دستگاه‌ها برای آماده‌سازی مسیر عبور ایمن سیلاب

وی با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی به مجری سیمای البرز گفت: حدود یک هفته پیش از این گفت‌وگو، جلسه‌ای مشترک با حضور شهرداری کرج، مدیریت بحران استان، منابع طبیعی و آبخیزداری و دیگر دستگاه‌های مرتبط برگزار شد و موضوع آماده‌سازی سامانه‌ها و مسیرهای عبور ایمن سیلاب در آن مورد بررسی قرار گرفت.

مهار کامل سیلاب ممکن نیست

مدیر دفتر رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای البرز با تأکید بر اینکه نمی‌توان همه سیلاب‌ها را به‌طور کامل مهار کرد، افزود: برنامه‌ریزی باید به‌گونه‌ای باشد که جریان آب با ایمنی بیشتری عبور کند و خسارت‌های احتمالی به حداقل برسد.

مطالعه طرح درازرود و ابلاغ آن به شهرداری کرج

قیاسی همچنین از مطالعه طرح ساماندهی و انتقال آب کانال درازرود و ابلاغ آن به شهرداری کرج خبر داد و به مخاطبان سیمای البرز گفت: اجرای این طرح می‌تواند به جمع‌آوری و هدایت بخشی از سیلاب‌های بالادست کمک کند.

مدیریت دو سر رودخانه؛ کاهش سرعت در بالا، ساماندهی در پایین

وی با اشاره به اهمیت حفظ جریان طبیعی رودخانه‌ها و تأمین نیازهای پایین‌دست به مخاطبان سیمای البرز تأکید کرد: مدیریت سیلاب باید با ترکیبی از اقدامات بالادستی برای کاهش سرعت جریان و رسوب‌گذاری و اقدامات پایین‌دستی برای ساماندهی مسیر آب انجام شود تا ضمن بهره‌برداری از منابع آبی، خطرات ناشی از سیلاب کاهش یابد.