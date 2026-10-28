باتوجه به توپوگرافی خاص منطقه و تجربه تلخ سیلاب ۱۱ مهرماه در کرج، در صورت عدم اجرای سریع اقدامات پیشگیرانه، خطر وقوع دوباره سیلاب و خسارت به شهروندان جدی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - کارشناس مسائل منابع آب با انتقاد از ضعف برنامه‌ریزی بلندمدت برای مدیریت روان‌آب‌ها و رسوبات در استان البرز هشدار داد: با توجه به توپوگرافی خاص منطقه و تجربه تلخ سیلاب ۱۱ مهرماه در کرج، در صورت عدم اجرای سریع اقدامات پیشگیرانه، خطر وقوع دوباره سیلاب و خسارت به شهروندان جدی است.

«نادرخانی» کارشناس مسائل منابع آب در برنامه زنده «نگاه مردم» سیمای البرز با اشاره به چالش‌های مدیریت بحران در استان اظهار کرد: استان البرز به دلیل ویژگی‌های توپوگرافی و شرایط خاص حوضه‌های آبریز، همواره در معرض مخاطراتی مانند سیلاب و زمین‌لرزه قرار دارد و مدیریت این حوادث نیازمند برنامه‌ریزی مستمر و اقدامات پیشگیرانه است.

مدیریت سیلاب؛ از انفعال تا پیشگیری بلندمدت

این کارشناس منابع آب با بیان اینکه مدیریت سیلاب نباید به زمان نزدیک به وقوع بارندگی محدود شود، افزود: اقداماتی نظیر احداث سازه‌های کنترل رسوب، اجرای طرح‌های آبخیزداری و ایجاد سازه‌های تأخیری باید از مدت‌ها قبل در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد؛ چرا که واکنش‌های دفعی و واکنشی در برابر سیل کارساز نیست.

وی با اشاره به ضرورت برآورد دقیق حجم رسوبات در ارتفاعات و مسیرهای سیلابی خاطرنشان کرد: استفاده از نقشه‌های دقیق زمین‌شناسی و انجام مطالعات با مقیاس مناسب می‌تواند به شناسایی نقاط پرخطر و برنامه‌ریزی اصولی برای کنترل جریان‌های سیلابی کمک شایانی کند.

ساخت‌وساز در آبراه‌های طبیعی؛ خطایی جبران‌ناپذیر

نادرخانی با انتقاد شدید از ساخت‌وسازها و ایجاد مسیرهای عبور در برخی آبراهه‌های طبیعی تأکید کرد: مسدود کردن یا دستکاری این مسیرها بدون توجه به ظرفیت واقعی آن‌ها برای عبور جریان آب و رسوبات، خطر بروز فاجعه را به شدت افزایش می‌دهد.

وی لایروبی، رسوب‌برداری، احداث سازه‌های رسوب‌گیر و گابیونی و ایجاد هماهنگی میان نهادهای متولی از جمله شهرداری، شرکت آب منطقه‌ای و اداره‌کل منابع طبیعی را از راهکارهای کلیدی برای کاهش خسارت‌های ناشی از سیلاب برشمرد.

نجات آبخوان‌های البرز در گرو مدیریت علمی روان‌آب‌ها

این کارشناس مسائل منابع آب در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت بررسی وضعیت آبخوان‌های استان تأکید کرد و گفت: برای مدیریت صحیح روان‌آب‌ها و هدایت آن‌ها به مناطق مناسب جهت تغذیه آب‌های زیرزمینی، دستگاه‌های مسئول باید اطلاعات دقیق‌تری از شرایط زیرسطحی و ارتباط میان آبخوان‌ها در اختیار داشته باشند تا بحران کم‌آبی و سیلاب توأمان مدیریت شود.