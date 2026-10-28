باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دکتر محمد نبی شهیکی معاون فناوری ونوآوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری در بازدید از پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری گفت: در شرایط فعلی ۶۰ پارک علم و فناوری در سراسر کشور فعال هستند که خروجی آن‌ها بیش از ۱۶ هزار و ۷۰۰ واحد فناور و دانش‌بنیان بوده است. این گنجینه ارزشمند از دارایی‌ها و استعدادها، زمینه اشتغال ۱۷۲ هزار نفر را به صورت دانش‌بنیان و مولد در کشور فراهم کرده است.

وی با اشاره به شکل‌گیری نسل جدیدی از توانمندی‌ها و مهارت‌های نوظهور در پارک‌های علم و فناوری کشور، هدف محوری این حوزه را «اتصال چنین ظرفیت عظیمی به شبکه صنعتی کشور» عنوان کرد و افزود: واحد فناور به نقطه‌ای رسیده‌اند که نیاز به جذب سرمایه‌گذاری و مقیاس‌پذیر شدن در آن‌ها کاملاً احساس می‌شود.

معاون وزیر علوم، جذب سرمایه‌گذار خصوصی در جریان توسعه نوآوری کشور را از اولویت‌های راهبردی و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای برشمرد و تصریح کرد: ۵۲ درصد از واحدهای فناوری مستقر در پارک‌های علم و فناوری به مرحله تجاری‌سازی با مقیاس نیمه‌صنعتی و تولید انبوه رسیده‌اند که این امر مستلزم ورود منابع مالی به صورت خط اعتباری یا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. هدف اصلی ما درگیر کردن صندوق‌های مخاطره‌پذیر (Venture Capital)، نهادهای تأمین مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای مقیاس‌پذیر کردن این واحدها و افزایش اثربخشی آن‌ها در زنجیره صنعتی کشور است.

وی در ادامه با اشاره به بازدید خود از پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری گفت: این پارک به عنوان یکی از نهادهای نوپا و پارک‌های جوان کشور، شدیداً نیازمند توجه ویژه، به‌ویژه در حوزه توسعه زیرساخت‌های نیمه‌صنعتی تولید و فضاهای مرتبط است. امسال برنامه‌ریزی و تأمین اعتبار لازم صورت گرفته است تا کمبودها و خلاءهای این مجموعه به نحو مقتضی برطرف شود.

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم همچنین با تأکید بر راهبرد ایجاد خوشه‌های تخصصی کسب‌وکار در پارک‌های استان‌ها افزود: حوزه زیست‌فناوری (بیوتکنولوژی) یکی از پتانسیل‌ها و استعدادهای برجسته استان چهارمحال و بختیاری است .

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جریان بازدید از پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری بر ضرورت اتصال ظرفیت‌های دانش‌بنیان به شبکه صنعتی کشور، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توسعه زیرساخت‌های نیمه‌صنعتی تأکید کرد.

دکتر محمد نبی شهیکی معاون فناوری ونوآوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری گفت: در شرایط فعلی ۶۰ پارک علم و فناوری در سراسر کشور فعال هستند که خروجی آن‌ها بیش از ۱۶ هزار و ۷۰۰ واحد فناور و دانش‌بنیان بوده است. این گنجینه ارزشمند از دارایی‌ها و استعدادها، زمینه اشتغال ۱۷۲ هزار نفر را به صورت دانش‌بنیان و مولد در کشور فراهم کرده است.

وی با اشاره به شکل‌گیری نسل جدیدی از توانمندی‌ها و مهارت‌های نوظهور در پارک‌های علم و فناوری کشور، هدف محوری این حوزه را «اتصال چنین ظرفیت عظیمی به شبکه صنعتی کشور» عنوان کرد و افزود: واحد فناور به نقطه‌ای رسیده‌اند که نیاز به جذب سرمایه‌گذاری و مقیاس‌پذیر شدن در آن‌ها کاملاً احساس می‌شود.

معاون وزیر علوم، جذب سرمایه‌گذار خصوصی در جریان توسعه نوآوری کشور را از اولویت‌های راهبردی و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای برشمرد و تصریح کرد: ۵۲ درصد از واحدهای فناوری مستقر در پارک‌های علم و فناوری به مرحله تجاری‌سازی با مقیاس نیمه‌صنعتی و تولید انبوه رسیده‌اند که این امر مستلزم ورود منابع مالی به صورت خط اعتباری یا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. هدف اصلی ما درگیر کردن صندوق‌های مخاطره‌پذیر (Venture Capital)، نهادهای تأمین مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای مقیاس‌پذیر کردن این واحدها و افزایش اثربخشی آن‌ها در زنجیره صنعتی کشور است.

وی در ادامه با اشاره به بازدید خود از پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری گفت: این پارک به عنوان یکی از نهادهای نوپا و پارک‌های جوان کشور، شدیداً نیازمند توجه ویژه، به‌ویژه در حوزه توسعه زیرساخت‌های نیمه‌صنعتی تولید و فضاهای مرتبط است. امسال برنامه‌ریزی و تأمین اعتبار لازم صورت گرفته است تا کمبودها و خلاءهای این مجموعه به نحو مقتضی برطرف شود.

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم همچنین با تأکید بر راهبرد ایجاد خوشه‌های تخصصی کسب‌وکار در پارک‌های استان‌ها افزود: حوزه زیست‌فناوری (بیوتکنولوژی) یکی از پتانسیل‌ها و استعدادهای برجسته استان چهارمحال و بختیاری است که نیازمند توجه و سرمایه‌گذاری بیشتری می‌باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با وجود اینکه پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۹۲ تأسیس شده است، اما نسبت به پارک‌های هم‌تراز خود روند رشد مطلوبی داشته و کماکان نیازمند حمایت و توجه همه‌جانبه در سطوح استانی و ملی است.بیشتری می‌باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با وجود اینکه پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۹۲ تأسیس شده است، اما نسبت به پارک‌های هم‌تراز خود روند رشد مطلوبی داشته و کماکان نیازمند حمایت و توجه همه‌جانبه در سطوح استانی و ملی است.