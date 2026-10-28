باشگاه خبرنگاران جوان - محسن کلاری درجمع مدیران مدارس شهرستان فسا، ششده وشیبکوه در سالن دانشگاه این شهرستان گفت:مهمترین عامل توسعه در تعلیم و تربیت، مدیران مدرسه به عنوان رهبران آموزشی هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس با اشاره به اینکه سرمایه‌های یک کشور یعنی دانش آموزان در اختیار مدیران مدارس هست گفت: اگرمدیر مدرسه انسان توانمندی باشد میتواند مدرسه را به تعالی رسانده و دانش آموزان از رشد خوبی برخوردار باشند.

کلاری گفت: افزایش کیفیت یادگیری از مهمترین وظایف یک مدیر مدرسه است که مدیر با ایجاد محیطی امن، سالم و پویا می‌تواند به این هدف دست پیدا کند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: توجه به تفاوت‌های فردی از جمله مواردی هست که مدیران مدارس باید به آن توجه کند.

کلاری با اشاره به اینکه درکشور به موضوع عدالت آموزشی حساسیت بالایی وجود دارد گفت: به عنوان مثال در استان فارس حدود ۱۶ مدرسه یک نفره و ۵۸ مدرسه دو‌نفره وجود دارد که این نشان از توجه به این مقوله است و اینکه هیچ دانش آموزی نباید نادیده گرفته شود.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: توجه به ارتباط صحیح و تعامل با اولیای دانش آموزان برای استفاده از پتانسیل آنها در تعلیم و تربیت از دیگر وظایف مدیران مدارس است.

کلاری گفت: بحمدلله آموزش و پرورش استان فارس در همه بخش‌ها در حال تلاش و پیشرفت است این درحالی است که کشور در حال جنگ و شرایط خاصی است.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس با اشاره به اینکه در همین شرایط استان فارس به یک کارگاه بزرگ مدرسه سازی تبدیل شده و در کنار آن توجه به موضوع رفاهیات معلمان نیز وجود دارد گفت: به زودی مجموعه‌های رفاهی در چند شهر از جمله لامرد افتتاح خواهد شد و با تفاوت بالا در مجموعه درمانگاه و باشگاه‌های فرهنگیان در کشور اول هستیم.

کلاری به افتخارات علمی دانش آموزان استان نیز اشاره کرد و گفت: دانش آموزان استان در جشنواره‌های علمی پژوهشی، جشنواره نوجوان خوارزمی درخشش‌های بی نظیری داشته‌اند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس از افزایش ۳۳ صدمدمتر مربع سرانه ورزشی به ۷۸صدم‌متر مربع در دوسال اخیر خبر داد و گفت: دانش آموزان استان فارس در مسابقات ورزشی مقام‌های برتری را از آن‌خود کردند و سهم استان در اعزام اعضای تیم ملی دانش آموزی به مسابقات جهانی بسیار زیاد است.

نماینده مردم شهرستان فسا درمجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: مهمترین زیرساخت کشور، آموزش و پرورش است و تمام توان خود را برای ارتقای ان به‌کار بسته‌ام.

حسنعلی محمدی گفت: خوشبختانه اتحاد وهماهنگی خوبی دربین مسوولین فسا برای توسعه این شهرستان وجود دارد.

نماینده مردم شهرستان فسا درمجلس شورای اسلامی به فعال سازی پروژه‌های آموزشی، پرورشی و ورزشی در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: خوشبختانه تکمیل سازی این پروژه‌ها رونق گرفته و بخش زیادی افتتاح و بخشی دیگر نیز در دهه فجر افتتاح خواهد شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان فارس نیز در این مراسم گفت:کشور‌های توسعه یافته توجه ویژه‌ای به زیرساخت‌های تعلیم و تربیت دارند.

امین سینایی گفت: از ۶۶۰ پروژه نهصت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی و پرورشی استان ۳۳ پروژه آن در شهرستان فسا قرار دارد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان فارس گفت:رونداحداث بسیاری از پروژه‌های آموزش و پرورش در شهرستان فسا بیش از ده سال متوقف شده بود که تقریبا عملیات احداث ان‌ها در دو‌سال اخیر فعال شد و بسیاری از ان‌ها افتتاح و بخشی دیگر نیز درحال تکمیل است.

سینایی گفت: درحال حاضر سرانه اموزشی استان فارس به ۶و شش دهم مربع رسیده این درحالی است که در قبل از انقلاب این عدد ۱ونیم مترمربع بوده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان فارس گفت: یک متر افزایش این سرانه فقط در دو سال اخیر بوده که نشان از رونق مدرسه سازی در فارس است.

کرامت الله بشارتی پور؛ مدیرآموزش و پرورش فسا نیزدر این مراسم گفت: خوشبختانه در سال‌های اخیر اقدامات بسیار خوبی در این شهرستان در بخش تعلیم و تربیت از جمله احداث مدارس و رشد نمرات دانش آموزان انجام شده است.