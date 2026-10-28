باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - کارشناس ارشد سواد رسانه ای البرز با هشدار درباره رواج ترفندهای فریبنده کلاهبرداران اینترنتی گفت: وقتی پیامی با عنوان «عکس شخصی» یا «کارت عروسی» از حساب دوستان و آشنایان به دست کاربر می‌رسد، احتمال کلیک روی لینک آلوده چند برابر می‌شود؛ ناآگاهی کاربران، زمینه‌ساز اصلی افزایش کلاهبرداری و فیشینگ در استان است.

جواد شیخ ‌الاسلامی، کارشناس ارشد سواد رسانه ‌ای در برنامه «نگاه مردم» سیمای البرز با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی کاربران فضای مجازی اظهار کرد: امروز بسیاری از افراد پیش از آن ‌که شیوه صحیح استفاده از ابزارهای هوشمند و پیامدهای فعالیت در فضای مجازی را بیاموزند، استفاده از این ابزارها را آغاز کرده ‌اند.

از گوشی هوشمند تا شبکه اجتماعی؛ سواد رسانه ‌ای نهفته در جیب شما!

این کارشناس سواد رسانه ‌ای با رد این تصور رایج که داشتن گوشی هوشمند و عضویت در شبکه ‌های اجتماعی به معنای برخورداری از سواد رسانه ‌ای است، تصریح کرد: کاربران باید دانش و مهارت لازم برای استفاده ایمن و آگاهانه از این ابزارها را کسب کنند؛ چرا که صرف داشتن فناوری، هیچ تضمینی برای امنیت کاربر ایجاد نمی ‌کند.

طلوع تازه کلاهبرداری اینترنتی؛ فیشینگ در لبک ‌کراوات ‌های خانگی

شیخ ‌الاسلامی با اشاره به افزایش شیوه ‌های کلاهبرداری اینترنتی و حملات فیشینگ گفت: ناآگاهی کاربران از روش ‌های مجرمانه در فضای مجازی، احتمال گرفتار شدن آن ‌ها در دام این حملات را به شکل چشمگیری افزایش می ‌دهد.

وی افزود: ارسال تصاویر یا پیام ‌های فریبنده، از جمله لینک ‌هایی با عنوان عکس شخصی یا کارت عروسی، می ‌تواند کاربران را به کلیک روی پیوندهای آلوده ترغیب کند؛ به ‌ویژه زمانی که این پیام ‌ها از حساب دوستان و آشنایان ارسال می ‌شوند تا اعتماد کاربر جلب شود.

سواد رسانه ‌ای؛ از دانش تا رفتار

این کارشناس ارشد سواد رسانه ‌ای با بیان اینکه سواد رسانه ‌ای نباید در مرحله دانش متوقف شود، تأکید کرد: این مفهوم باید علاوه بر دانش، به مهارت و رفتار تبدیل شود تا کاربران در عمل بتوانند تهدیدها را شناسایی و از خود محافظت کنند.

شیخ ‌الاسلامی، آموزش مستمر و یادگیری شیوه ‌های صحیح مواجهه با تهدیدهای فضای مجازی را از ضرورت ‌های کاهش آسیب ‌های این حوزه دانست و از کاربران خواست پیش از کلیک روی هر لینک، درباره صحت و منبع آن اطمینان حاصل کنند.