مدیر بازار مشتقه و ابزار‌های نوین مالی بورس کالای ایران گفت: از یکی دو هفته آینده، گواهی سپرده کنسانتره مس، مولیبدن و رازیانه وارد چرخه بازار گواهی سپرده می‌شود که با این اقدام، زنجیره مس تقریباً تکمیل خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - رحمان آراسته، مدیر بازار مشتقه و ابزار‌های نوین مالی بورس کالای ایران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: از یکی دو هفته آینده، گواهی سپرده کنسانتره مس، مولیبدن و رازیانه وارد چرخه بازار گواهی سپرده می‌شود که با این اقدام، زنجیره مس تقریباً تکمیل خواهد شد.

او افزود: رازیانه به‌عنوان یک کالای کشاورزی و صادراتی که مورد اقبال بازار قرار داشت، پذیرفته شده است و ان‌شاءالله وارد بازار می‌شود.

آراسته درباره آخرین وضعیت سایر گواهی‌های سپرده جدید، از جمله خاویار، اظهار کرد: چند گواهی سپرده دیگر، از جمله خاویار و سایر محصولات، در حال بررسی است و در صورت نهایی شدن بررسی‌ها و پذیرش انبار، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

مدیر بازار مشتقه و ابزار‌های نوین مالی بورس کالای ایران در پاسخ به این پرسش که چه افرادی می‌توانند گواهی‌های سپرده را خرید و فروش کنند، گفت: هیچ محدودیتی برای خرید اشخاص حقوقی وجود ندارد و نهاد‌های مالی، صندوق‌ها و همچنین هر شخص حقیقی دارای کد بورس کالا می‌توانند در این بازار سرمایه‌گذاری کنند.

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برچسب ها: بورس کالا ، بورس ایران ، گواهی سپرده کالایی
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