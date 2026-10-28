با شمارش حدود نیمی از آرا، لیکود به رهبری نتانیاهو با ۵۷ کرسی در برابر ۴۹ کرسی ائتلاف آیزنکوت پیش افتاده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرنگار المیادین در فلسطین اشغالی امروز چهارشنبه گزارش داد که با شمارش حدود نیمی از آرا، نتایج انتخابات کنست تغییر کرده و حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو با اختلاف قابل‌توجهی از حزب «یشار» به رهبری گادی آیزنکوت پیش افتاده است.

بر اساس نتایج اولیه، حزب لیکود به‌تنهایی ۲۷ کرسی به دست آورده و ائتلاف تحت رهبری آن نیز ۵۷ کرسی کسب کرده است؛ این در حالی است که ائتلاف به رهبری حزب «یشار» ۴۹ کرسی به دست آورده است.

خبرنگار المیادین توضیح داد که هیچ‌یک از دو ائتلاف تاکنون به تعداد تعیین‌کننده کرسی‌ها برای تشکیل کابینه دست نیافته‌اند؛ زیرا هر حزب به‌تنهایی یا در ائتلاف با احزاب دیگر، برای تشکیل کابینه به اکثریت پارلمانی، یعنی ۶۱ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست، نیاز دارد.

وی همچنین اشاره کرد که این نتایج در مقایسه با داده‌های نمونه اولیه منتشرشده از سوی شبکه‌های تلویزیونی اسرائیل در روز گذشته، تغییر چشمگیری داشته است. او تأکید کرد که نتایج موجود تا این لحظه، ترکیب نهایی کنست یا شکل ائتلاف کابینه آینده را مشخص نمی‌کند.

انتخابات کنست روز گذشته در سرزمین‌های اشغالی فلسطین برگزار شد و مراکز رای‌گیری ساعت ۱۰ شب به وقت محلی بسته شدند. نمونه‌های اولیه شمارش آرا در آن زمان از پیشتازی اندک اردوگاه آیزنکوت در برابر اردوگاه نتانیاهو حکایت داشتند؛ با این حال، هیچ‌یک از دو اردوگاه اکثریت لازم برای تشکیل کابینه را به دست نیاورده بودند.

منبع: المیادین