باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری البرز با اعلام اجرای ده‌ها برنامه آموزشی، رزمایشی و همایش تخصصی از چهارم تا یازدهم آبان در ۵۰ نقطه استان گفت: سواد رسانه‌ای، امنیت سایبری و پدافند زیستی، محورهای ویژه برنامه‌های بیست‌وسومین سالگرد تأسیس سازمان پدافند غیرعامل است و آمادگی خانواده‌ها می‌تواند در شرایط بحران، وابستگی به دستگاه‌های دولتی را به حداقل برساند.

هاشمی، مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری البرز در گفت‌وگوی زنده تلفنی با بخش خبری ۲۰ سیمای البرز، با اشاره به آغاز برنامه‌های نکوداشت بیست وسومین سال تأسیس سازمان پدافند غیرعامل کشور اظهار کرد: برنامه‌های هفته پدافند غیرعامل از چهارم تا یازدهم آبان با شعار «پدافند مردم محور، ایران پایدار» در سراسر استان اجرا می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه این هفته با گرامیداشت یاد شهدا آغاز شده است، افزود: در نخستین روز، مزار مطهر شهدا گلباران و گل ‌افشانی شد و برنامه ‌های آموزشی و نمایشی نیز در تعدادی از مدارس استان برگزار شد.

۱۷ برنامه با محوریت پدافند زیستی در روز نخست

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری البرز با اشاره به تنوع موضوعی برنامه ‌های امسال گفت: در نخستین روز این هفته، ۱۷ برنامه با محوریت پدافند زیستی در دستگاه ‌های اجرایی و بخش ‌های مردمی اجرا شد که برگزاری رزمایش ویژه در حوزه سلامت آب در یکی از دستگاه ‌های خدمات ‌رسان از جمله مهم ‌ترین آن‌ها بود.

نگاه ویژه به امنیت سایبری؛ همایش تخصصی در سه شهرستان

هاشمی با بیان اینکه امنیت سایبری و فضای مجازی از محورهای مهم برنامه ‌های امسال است، تصریح کرد: در این زمینه همایش ‌های تخصصی در سطح استان و سه شهرستان برگزار می ‌شود و ارتقای تاب ‌آوری زیرساخت ‌ها با محوریت پشتیبانی از امنیت پایدار نیز در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: همایش «شهر آماده، مردم در میدان، ایران پایدار» از دیگر برنامه ‌های این هفته است که با هدف تقویت مشارکت عمومی برگزار می ‌شود.

آموزش عمومی در ۵۰ نقطه البرز؛ از مسابقه تا سواد رسانه‌ای

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری البرز با تأکید بر اهمیت آموزش همگانی خاطرنشان کرد: آموزش ‌های عمومی و تخصصی متناسب با گروه ‌های هدف و سلیقه ‌های مختلف در حدود ۵۰ نقطه استان برگزار می ‌شود و موضوع کاربردی سواد رسانه ‌ای نیز در این برنامه ‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه رزمایش ‌ها نقش مهمی در ارتقای آمادگی و تاب ‌آوری جامعه دارند، گفت: برنامه ‌های متنوعی از جمله رزمایش ‌ها، آموزش ‌های مدارس و مسابقات برای تقویت آمادگی در برابر تهدیدها پیش ‌بینی شده است.

مردم؛ نخستین سنگر پدافند غیرعامل

هاشمی در پایان با دعوت از مردم برای مشارکت در افزایش تاب ‌آوری جامعه، تأکید کرد: با تقویت آمادگی خانواده ‌ها، توجه به زیرساخت ‌های ضروری و صیانت از جان و مال خود می ‌توانیم در شرایط بحران، وابستگی به دستگاه ‌های دولتی و امدادی را به حداقل برسانیم؛ چرا که نخستین سنگر دفاع، آگاهی و آماده ‌بودن خود مردم است.