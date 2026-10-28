باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ سیروس دریکوند در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای مبارزه با قاچاق سوخت، حین گشت‌زنی در سطح شهرستان اهواز به یک دستگاه کامیون تانکردار حامل سوخت مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران پلیس ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به بازرسی از خودرو پرداخته و موفق شدند ۱۹ هزار لیتر سوخت از نوع گازوئیل که به‌صورت غیرقانونی و خارج از شبکه توزیع حمل شده بود را کشف کنند که کارشناسان ارزش ریالی سوخت کشف‌شده را بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان بیان داشت: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی داده شد.

پایان جولان سارقان حرفه‌ای توسط پلیس ماهشهر

سرهنگ کامران خوشناموند در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: ماموران کلانتری ۱۴ با کار اطلاعاتی ۲ سارق حرفه‌ای را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در عملیاتی غافلگیرانه آن‌ها را دستگیر کردند.

وی افزود: پس از انتقال متهمان به مقر پلیس و انجام تحقیقات لازم، آنان صراحتاً به ۱۳ فقره سرقت شامل ۴ فقره سرقت قطعات و محتویات خودرو، ۲ فقره سرقت منزل، ۲ فقره سرقت موتورسیکلت، ۲ فقره سایر سرقت‌ها و ۳ فقره سرقت مشاعات، معابر و کابل برق اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی داده شدند.

اجرای طرح ضربتی جمع‌آوری موتورسیکلت‌ سواران نوجوان و خردسال در معابر عمومی هندیجان / هشدار جدی پلیس به والدین

سرهنگ فرج سودانی فرمانده انتظامی شهرستان هندیجان با اعلام این خبر اظهار داشت: حفظ جان و سلامت شهروندان به‌ویژه نوجوانان خط قرمز پلیس است؛ در همین راستا، طرح هدفمند برخورد با تردد موتورسیکلت‌سواران کم‌ سن‌ و سال و فاقد صلاحیت قانونی در سطح معابر شهری در دستور کار ماموران انتظامی و راهور شهرستان قرار گرفته است.

وی افزود: در گام نخست، توقیف‌ها به‌صورت ارشادی خواهد بود؛ بدین صورت که پس از توقیف موتورسیکلت، وسیله نقلیه صرفاً در حضور والدین تحویل داده می‌شود و تعهد کتبی مبنی بر عدم استفاده و تردد مجدد در معابر عمومی از آنان اخذ خواهد شد.

فرمانده انتظامی هندیجان با تأکید بر برخورد قاطع با تخلفات مکرر تصریح کرد: چنانچه پس از اخذ تعهد، تردد غیرمجاز فرد مجدداً تکرار شود، موتورسیکلت به‌صورت قضائی توقیف شده و برابر مقررات قانونی اقدامات لازم به عمل خواهد آمد.

سرهنگ سودانی با اشاره به نقش اساسی و کلیدی خانواده‌ها در پیشگیری از سوانح، خاطرنشان کرد: والدین گرامی موظفند با احساس مسئولیت بیشتر، مانع از رانندگی و تردد فرزندان کم‌سن‌وسال خود با موتورسیکلت در معابر عمومی شوند و بر رفتار ترافیکی و استفاده صحیح فرزندان نظارت دقیق و مستمر داشته باشند تا شاهد حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر نباشیم.

کشف محموله قاچاق ۹ میلیارد ریالی در ماهشهر

سرهنگ کامران خوشناموند فرمانده انتظامی ماهشهر با اعلام این خبر اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان با انجام گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی شهرستان، از انتقال محموله‌های قاچاق از طریق محورهای ورودی شهرستان مطلع و پیگیری موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران پلیس حین گشت‌زنی در محورهای مواصلاتی ۲ دستگاه خودروی وانت را متوقف کردند که در بازرسی از آن‌ها تعداد ۴ دستگاه ماشین لباسشویی و ۲ دستگاه ماشین ظرفشویی قاچاق و خارج از چرخه توزیع قانونی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر با اشاره به اینکه ارزش کل محموله‌های کشف‌شده بنا به نظر کارشناسان ۹ میلیارد ریال عنوان شد، بیان داشت: در این رابطه ۲ نفر دستگیر و ۲ دستگاه خودروی وانت حامل قاچاق توقیف شد.

سرهنگ خوشناموند با اعلام اینکه مبارزه با قاچاق کالا یکی از اهداف پلیس در راستای تأمین امنیت پایدار در جامعه است، خاطرنشان کرد: شهروندان به منظور حمایت از کار و تولیدات داخلی در صورت شناسایی عاملان عرضه کالاهای قاچاق، مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

منبع : پلیس خوزستان