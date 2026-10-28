باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

همزیستی خرس و مرال‌ در جنگل‌های مازندران + فیلم

تصاویری جذاب از همزیستی حیات‌وحش در جنگل‌های مازندران ثبت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - جنگل‌های مازندران میزبان گونه‌های متنوع جانوری است و تصاویر همزیستی خرس با مرال‌ها، جلوه‌ای تماشایی از طبیعت و حیات‌وحش این منطقه را به نمایش می‌گذارد.

 

مطالب مرتبط
همزیستی خرس و مرال‌ در جنگل‌های مازندران + فیلم
young journalists club

آغاز سرشماری تابستانه حیات وحش در دامغان + فیلم

همزیستی خرس و مرال‌ در جنگل‌های مازندران + فیلم
young journalists club

ثبت تصاویر کم‌نظیر از سه خرس در تونل ۱۱۰۰ متری + فیلم

همزیستی خرس و مرال‌ در جنگل‌های مازندران + فیلم
young journalists club

مشاهده خرس قهوه‌ای در منطقه حفاظت شده سبزکوه + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
 چرا به کارمندان اجاره‌ای اینترنشنال می‌گوییم خائن و وطن‌فروش به روایت تصویر! + فیلم
۵۹۸

 چرا به کارمندان اجاره‌ای اینترنشنال می‌گوییم خائن و وطن‌فروش به روایت تصویر! + فیلم

۰۶ . آبان . ۱۴۰۵
بن‌سلمان در سراشیبی سقوط! + فیلم
۳۹۴

بن‌سلمان در سراشیبی سقوط! + فیلم

۰۶ . آبان . ۱۴۰۵
پهلوی در خدمت پروژه اسرائیل؛ از آشوب‌سازی تا رؤیای تجزیه ایران + فیلم
۲۷۲

پهلوی در خدمت پروژه اسرائیل؛ از آشوب‌سازی تا رؤیای تجزیه ایران + فیلم

۰۶ . آبان . ۱۴۰۵
بزرگ‌ترین بندر اقیانوسی کشور در کجاست؟ + فیلم
۲۶۸

بزرگ‌ترین بندر اقیانوسی کشور در کجاست؟ + فیلم

۰۶ . آبان . ۱۴۰۵
واشنگتن دیگر توان پیشبرد جنگ ترکیبی علیه ایران را ندارد + فیلم
۲۶۰

واشنگتن دیگر توان پیشبرد جنگ ترکیبی علیه ایران را ندارد + فیلم

۰۶ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha