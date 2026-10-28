\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062c\u0646\u06af\u0644\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0627\u0632\u0646\u062f\u0631\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646 \u06af\u0648\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062a\u0646\u0648\u0639 \u062c\u0627\u0646\u0648\u0631\u06cc \u0627\u0633\u062a \u0648 \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631 \u0647\u0645\u0632\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u062e\u0631\u0633 \u0628\u0627 \u0645\u0631\u0627\u0644\u200c\u0647\u0627\u060c \u062c\u0644\u0648\u0647\u200c\u0627\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0632 \u0637\u0628\u06cc\u0639\u062a \u0648 \u062d\u06cc\u0627\u062a\u200c\u0648\u062d\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0645\u06cc\u200c\u06af\u0630\u0627\u0631\u062f.\n\u00a0\n