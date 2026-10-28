باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - قدس محلاتی، شهردار ماهدشت در گفت‌وگوی زنده با برنامه رادیویی «رهیافت»، با اشاره به عزم جدی مدیریت شهری و استانداری برای گره‌گشایی از مشکلات این منطقه، به تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی، خدماتی و درمانی ماهدشت پرداخت.

از خیز برای احداث کمربندی تا توسعه راه‌های ارتباطی

شهردار ماهدشت با اشاره به پیگیری مصوبات سفر استاندار البرز به این شهر اظهار کرد: پس از این سفر، جلسات متعددی با حضور نمایندگان راه و شهرسازی و کارشناسان مربوط در فرمانداری و استانداری برگزار و مسیر پیشنهادی کمربندی ماهدشت از فرودگاه پیام تا آزادراه غدیر به صورت میدانی بازدید شد.

وی افزود: مسیر این پروژه تا حد زیادی مشخص شده است، اما برای پیشبرد و نهایی شدن آن، انجام اقداماتی در سطح وزارت راه و شهرسازی ضرورت دارد که با حمایت‌های استاندار البرز و مدیرکل دفتر فنی استانداری با جدیت در حال پیگیری است.

نوسازی بیمارستان شریعتی؛ در خط مقدم خدمات سلامت

قدس محلاتی در ادامه با اشاره به مطالبات به حق شهروندان در حوزه بهداشت و درمان گفت: بیمارستان شریعتی ماهدشت به دلیل قدمت بالا، نیازمند بازسازی ساختمان و به‌روزرسانی تجهیزات است که مدیریت شهری در این زمینه با مسئولان بیمارستان و امام جمعه محترم جلسات سازنده‌ای داشته است.

وی تصریح کرد: شهرداری متناسب با تعهدات خود، ردیف بودجه‌ای را برای بازسازی این مرکز درمانی اختصاص داده است. همچنین مجمع خیرین سلامت ماهدشت به میزبانی شهرداری تشکیل شده و تاکنون دو جلسه پربار برای جذب کمک‌های مردمی و خیران برگزار کرده است.

شهردار ماهدشت خاطرنشان کرد: علاوه بر این، رایزنی‌هایی با مسئولان امور مالیاتی انجام شده تا در صورت فراهم شدن بستر قانونی، بخشی از ظرفیت مالیاتی شرکت‌های مستقر در شهرک صنعتی و ناحیه کارگاهی ماهدشت برای نوسازی این بیمارستان جذب شود.

توسعه ناوگان اتوبوسرانی و نهضت آسفالت معابر

قدس محلاتی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت حمل‌ونقل عمومی اشاره کرد و گفت: با توجه به میزان تقاضای شهروندان، امکان افزایش تعداد اتوبوس‌ها وجود دارد و شهرداری برای انعقاد قرارداد جدید با شهرداری کرج اقدامات لازم را انجام می‌دهد.

وی در خصوص بهسازی معابر نیز یادآور شد: آسفالت خیابان‌ها و کوچه‌ها بر اساس درخواست‌های کتبی شهروندان و بر مبنای اولویت‌سنجی دقیق شامل میزان سکونت، حجم تردد و وضعیت حفاری شرکت‌های خدمات‌رسان اجرا می‌شود تا رضایت‌مندی شهروندان عزیز بیش از پیش جلب شود.