رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن از راه‌اندازی کمیته و کارگروه‌های تخصصی این صندوق با هدف تقویت تصمیم‌گیری کارشناسی، ارتقای شفافیت مالی و تسریع در پیشبرد برنامه‌های تأمین مالی مسکن خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - خسرو مختاری اظهار کرد: این کارگروه‌ها در حوزه‌های حسابرسی، طرح‌های سرمایه‌گذاری و مطالعات اقتصادی، تأمین منابع و امور بانکی و امور عمومی تشکیل شده تا مسائل و چالش‌های مرتبط با مأموریت‌های صندوق به‌صورت تخصصی بررسی و راهکارهای اجرایی برای رفع آن‌ها تدوین شود.

وی با اشاره به نقش صندوق در تأمین و تجهیز منابع مالی بخش مسکن افزود: تنوع مأموریت‌ها و ضرورت استفاده بهینه از منابع، تقویت سازوکارهای کارشناسی و نظارتی را ضروری می‌سازد. تشکیل این کارگروه‌ها زمینه بهره‌گیری از ظرفیت علمی و اجرایی متخصصان، ارزیابی دقیق‌تر طرح‌ها و افزایش انسجام در اجرای برنامه‌های صندوق را فراهم می‌کند.

مختاری تصریح کرد: جلسات این کارگروه‌ها با حضور اعضای هیأت عامل، معاونان و مدیران مرتبط صندوق و با مشارکت استادان و کارشناسان هر حوزه، به‌صورت مستمر برگزار خواهد شد و پیشنهادها پس از بررسی و جمع‌بندی نهایی، برای تصویب و طی مراحل اجرا به هیأت عامل ارائه می‌شود.

رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن، انتظام‌بخشی به حسابرسی داخلی، نظارت بر امور برنامه و بودجه، بررسی صورت‌های مالی و تدوین فرایندها و روش‌ها را از محورهای این کارگروه‌ها برشمرد و گفت: مطالعات اقتصادی طرح‌های تولید مسکن، بازآفرینی شهری، مشارکت در ساخت، مولدسازی دارایی‌ها و حمایت از تولید نیز در این چارچوب بررسی خواهد شد.

وی ادامه داد: توسعه و به‌کارگیری ابزارهای مالی متناسب با اهداف صندوق، تأمین و تجهیز منابع، مدیریت مانده منابع نقدی، امور تسهیلات بانکی، خرید و فروش املاک و موضوعات مرتبط با استان‌ها و امور عمومی صندوق، از دیگر دستورکارهای تخصصی خواهد بود.

مختاری تأکید کرد: هدف از ایجاد این ساختار، تبدیل بررسی‌های کارشناسی به تصمیم‌های عملیاتی و قابل پیگیری است تا با تقویت انضباط مالی، مدیریت مؤثر منابع و رفع موانع اجرایی، ظرفیت صندوق برای پشتیبانی از برنامه‌های بخش مسکن افزایش یابد.

 

 

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
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