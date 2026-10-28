باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدباقر تکیه‌ای قائم‌مقام ستاد مرکزی اعتکاف کشور در نشست برنامه‌ریزی برگزاری اعتکاف با حضور استاندار چهارمحال‌وبختیاری و نماینده ولی‌فقیه در استان، با اشاره به گسترش حضور جوانان و نوجوانان در این آیین معنوی اظهار کرد: اعتکاف علاوه بر آثار معنوی و اخروی، برکت خود را در زندگی فردی و خانوادگی انسان نیز نشان می‌دهد و فرصتی ارزشمند برای تقویت ارتباط با خداوند است.

وی با بیان اینکه حضور پرشور جوانان در مساجد، ظرفیت ارزشمندی برای تقویت سرمایه اجتماعی و معنوی جامعه به شمار می‌رود، افزود: برخلاف برخی برداشت‌ها درباره فاصله گرفتن نسل جوان از ارزش‌های دینی، استقبال جوانان و نوجوانان از اعتکاف نشان می‌دهد این نسل همچنان به معنویت و ارتباط با خداوند توجه دارد.

قائم‌مقام ستاد مرکزی اعتکاف کشور با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از این ظرفیت تصریح کرد: اعتکاف نباید صرفاً به برنامه‌های اجرایی و تأمین نیاز‌های اولیه معتکفان محدود شود، بلکه باید با شناسایی مسائل و نیاز‌های جوانان، برای ارتقای محتوای فرهنگی و تربیتی این مراسم برنامه‌ریزی کرد.

حجت الاسلام والمسلمین تکیه‌ای با اشاره به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب درباره اهمیت برنامه‌ریزی هوشمندانه برای اعتکاف ادامه داد: لازم است ستاد‌های اعتکاف و دستگاه‌های فرهنگی، با هم‌افزایی و برنامه‌ریزی دقیق، زمینه تحقق این رهنمود‌ها را فراهم کنند و برای تثبیت آثار معنوی اعتکاف در زندگی جوانان پس از پایان این مراسم تلاش کنند.

وی با بیان اینکه اعتکاف می‌تواند در ارتقای سلامت معنوی جامعه، خانواده و محله نقش‌آفرین باشد، خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای اعتکاف باید فراتر از روز‌های برگزاری این آیین باشد و زمینه پیوند فعالیت‌های معنوی در طول سال، از جمله بهره‌گیری از ظرفیت اعتکاف ماه رمضان، فراهم شود.

قائم‌مقام ستاد مرکزی اعتکاف کشور همچنین با قدردانی از همراهی نماینده ولی‌فقیه در استان، استاندار چهارمحال‌وبختیاری، روحانیت، ستاد‌های مردمی اعتکاف و دستگاه‌های فرهنگی گفت: هماهنگی میان مجموعه‌های اجرایی و فرهنگی و حمایت از خادمان اعتکاف، نقش مهمی در ارتقای کیفیت برگزاری این مراسم دارد.

حجت الاسلام والمسلمین تکیه‌ای با اشاره به برنامه‌ریزی برای افزایش مشارکت جوانان و نوجوانان در اعتکاف امسال، ابراز امیدواری کرد با همکاری مجموعه مدیریت استان، مسئولان فرهنگی و هیئت‌امنای مساجد، زمینه حضور گسترده‌تر علاقه‌مندان در این آیین معنوی فراهم شود.

وی هدف‌گذاری حضور ۲۵ هزار نفر در مراسم اعتکاف چهارمحال‌وبختیاری را از برنامه‌های مورد توجه برای اعتکاف امسال عنوان کرد.

ثمره اعتکاف باید در رفتار اجتماعی و مسئولیت‌پذیری نسل جوان نمایان شود

استاندار چهارمحال‌وبختیاری با تأکید بر نقش اعتکاف در تربیت نسل جوان گفت: ارزش این آیین معنوی تنها به شمار شرکت‌کنندگان نیست بلکه باید ثمرات آن در تقویت اخلاق، احترام به حقوق دیگران، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و خدمت بیشتر به مردم نمایان شود.

جعفر مردانی اظهار کرد: در دنیای امروز که انسان‌ها با شتاب زندگی، فشار‌های روانی و دغدغه‌های گوناگون مواجه‌اند، اعتکاف فرصتی فراهم می‌کند تا افراد از هیاهوی روزمره فاصله بگیرند، درباره مسیر زندگی خود بیندیشند و مسئولیتشان در برابر خداوند، خانواده و جامعه را بازنگری کنند.

وی افزود: خلوت معنوی به معنای فاصله گرفتن از جامعه نیست، بلکه فرصتی برای بازگشت آگاهانه‌تر و مسئولانه‌تر به آن است به‌گونه‌ای که آثار اعتکاف پس از پایان این مراسم در رفتار روزمره افراد، از جمله صبوری، راستگویی، امانت‌داری، احترام به حقوق دیگران و کمک به نیازمندان نمایان شود.

استاندار چهارمحال‌وبختیاری با تأکید بر ضرورت توجه به نیاز‌های نسل جوان و نوجوان تصریح کرد: جوانان و نوجوانان علاوه بر آموزش، به امید، هویت، آرامش، الگو‌های اخلاقی و فرصت تجربه مسئولیت‌پذیری نیاز دارند و اعتکاف می‌تواند زمینه مناسبی برای تقویت این ارزش‌ها فراهم کند.

مردانی ادامه داد: مسجد باید علاوه بر محل عبادت، محیطی برای شکل‌گیری دوستی‌های سالم، یادگیری اخلاق، تمرین همکاری، احترام متقابل و تجربه حضور مؤثر در جامعه باشد ازاین‌رو، محتوای برنامه‌های اعتکاف باید متناسب با نیاز‌های امروز جوانان و نوجوانان طراحی شود و زمینه رشد معنوی و اخلاقی آنان در فضایی صمیمی و آگاهانه فراهم شود.

وی با قدردانی از خانواده‌ها، روحانیت، ستاد اعتکاف، هیئت‌امنای مساجد، مجموعه‌های آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌ها، فعالان فرهنگی و اجتماعی و خیران گفت: تربیت نسلی آگاه، اخلاق‌مدار و مسئولیت‌پذیر، حاصل همکاری خانواده، مدرسه، دانشگاه، مسجد و جامعه است و همه این مجموعه‌ها در تقویت سرمایه معنوی نسل جوان نقش دارند.

استاندار چهارمحال‌وبختیاری با تأکید بر حمایت مدیریت استان از برگزاری این مراسم معنوی بیان کرد: مجموعه مدیریت استان و فرمانداران شهرستان‌ها در کنار ائمه جمعه و جماعات و ستاد اعتکاف هستند و تلاش می‌کنند در چارچوب اختیارات و امکانات موجود، زمینه مشارکت جوانان و برگزاری شایسته و ایمن این مراسم را فراهم کنند.

مردانی خاطرنشان کرد: ارزش برنامه‌های فرهنگی تنها به تعداد شرکت‌کنندگان نیست، بلکه کیفیت برنامه‌ها و آثار تربیتی و ماندگار آنها در زندگی مردم نیز اهمیت دارد ازاین‌رو، باید تلاش کنیم ثمرات اعتکاف در تقویت اخلاق، اعتماد اجتماعی، وجدان کاری، احترام به خانواده و خدمت به مردم نمود پیدا کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی چهارمحال‌وبختیاری افزود: مردم مؤمن، خانواده‌های ریشه‌دار، جوانان پرتلاش و سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی استان، ظرفیت ارزشمندی برای پیشرفت هستند و صیانت از این سرمایه‌ها مسئولیتی مشترک میان مردم، خانواده‌ها، نهاد‌های دینی و فرهنگی و دستگاه‌های اجرایی است.

استاندار چهارمحال‌وبختیاری ابراز امیدواری کرد: فرصت ارزشمند اعتکاف به نقطه آغازی برای اصلاح رفتار، تقویت امید، افزایش مسئولیت‌پذیری و خدمت بیشتر به مردم تبدیل شود.