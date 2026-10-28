باشگاه خبرنگاران جوان - بنابر اعلام مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت و داده‌های نظام مراقبت دیده‌وری تنفسی، دو پاتوژن تنفسی (آنفلوآنزا و کووید_۱۹) در هفته سی‌ویکم سال جاری (منتهی به اول آبان)، نسبت موارد دارای علائم عفونت‌های تنفسی در مراجعان سرپایی و بستری به ترتیب «کاهش» و «افزایش» یافته است؛ به نحوی که ۸.۶ درصد از مراجعین سرپایی دارای علائم شبه آنفلوانزا "ILI" و ۱۰.۹ درصد از مراجعین بستری دارای علائم تنفسی شدید "SARI" هستند. میزان عفونت‌های تنفسی مراجعان سرپایی و بستری در هفته گذشته به ترتیب ۱۰.۷ و ۹.۵ درصد بود.

در این نظام مراقبت دیده‌وری، از میان ۲۴۵ نمونه تنفسی اخذ شده از مراجعین با تظاهرات "ILI" یا "SARI"، درصد مثبت از نظر آنفلونزا به ۱۰.۶ درصد رسیده که از آستانه هشدار بالا عبور کرده و در هفته مشابه سال قبل ۲.۳ درصد بود. نسبت نمونه‌های مثبت از نظر کووید-۱۹ نیز برای دومین هفته پیاپی کاهش‌یافته و به ۱۶.۳ درصد رسیده است، اما همچنان بالاتر از آستانه هشدار بالا قرار دارد.

همزمان شدن عبور نسبت نمونه‌های مثبت دو پاتوژن تنفسی (آنفلوانزا و کووید-۱۹) از آستانه هشدار بالا، ضرورت تشدید اقدامات پیشگیرانه و مراقبتی را ایجاب می‌کند؛ لذا علاوه بر تقویت مراقبت و اطلاع‌رسانی عمومی، استفاده از ماسک، حداقل در بخش‌های پرخطر و با احتمال بالای انتقال در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، همچنین مراکز تجمعی پرخطر مانند آسایشگاه‌های سالمندان و وسایل نقلیه عمومی می‌بایست در دستور کار قرار گیرد.

براساس داده‌های نظام مراقبت غیردیده‌وری آزمایشگاهی، در هفته سی‌ویکم سال جاری، در مجموع ۶۷۹۸ نمونه تنفسی (۹۶.۹ درصد از بیماران بستری اخذ شده) نمونه تنفسی در آزمایشگاه‌های مولکولی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور آزمایش شده که ۳۸۳ مورد آنفلوانزا مثبت بوده که معادل۵.۶ درصد است.

۷۳.۵ درصد موارد مثبت آنفلوآنزا را تایپ B تشکیل می‌دهد و همچنان تایپ غالب به حساب می‌آید. آنفلوآنزا نوع A، تایپ غالب در مقطع زمانی مشابه در سال گذشته بود.

۴۹.۳ درصد موارد مثبت آنفلوانزا به گروه سنی کودکان تعلق دارد؛ ۵.۵ درصد موارد مثبت آنفلوانزا برای گروه سنی کمتر از ۲ سال است. همچنین گروه‌های سنی (۲ تا ۵ سال) و (۶ تا ۱۵ سال) به ترتیب ۱۳.۸ و ۳۰ درصد از موارد مثبت آنفلوآنزا را به خود اختصاص داده‌اند.

۶ استان بالاتر از آستانه هشدار بالا قرار دارند؛ به نحوی که درصد مثبت آنفلوآنزا در بوشهر و کردستان به ترتیب ۳۶.۱ و ۲۴.۲ درصد است. همچنین کرمانشاه با ۱۷.۴، خوزستان با ۱۷.۱، فارس با ۱۴.۹ و چهارمحال و بختیاری با ۱۰.۸ درصد نیز بالاتر از آستانه هشدار بالا قرار دارند.

استان‌های‌ خراسان جنوبی با ۹.۲، کرمان ۸.۳، هرمزگان ۸، همدان ۷.۳، یزد ۷.۲، آذربایجان غربی ۶.۵، خراسان رضوی ۵.۶، اصفهان ۵.۱ و لرستان۵ درصد مثبت آنفلوانزا، بالاتر از آستانه هشدار پایین گزارش شده‌اند.

فعالیت کووید-۱۹، که در مقیاس جهانی، پایین و نسبتاً پایدار باقیمانده در برخی مناطق آمریکای مرکزی و کارائیب، جنوب غربی و شمال اروپا، شرق و جنوب شرقی آسیا بالا است و بیش از ۱۰ درصد عفونت‌های حاد تنفسی را تشکیل می‌دهد. شیوع کووید-۱۹ در برخی مناطق آمریکا بالاست، اما در سطح کشوری روند آن نزولی بوده، بیشترین تعداد ویزیت در بخش اورژانس بیمارستانی به علت کووید-۱۹ در کودکان ۵ سال و کمتر مشاهده شده است. تعداد موارد بستری همچنان پایین و بالاترین میزان بستری‌شدن مربوط به گروه سنی۶۵ سال و بالاتر است. در قاره اروپا نیز ، بیشترین تعداد موارد شناسائی کووید-۱۹ در سطح بستری برای گروه سنی بالای ۶۵ سال رخ داده است.

شناسائی آنفلوانزا نیز در سطح جهان پائین است. درصد مثبت شدن این پاتوژن در نمونه‌های تنفسی بیماران، در نیمکره شمالی در هفته چهل‌ویکم سال ۲۰۲۶، در برخی کشورهای مناطق آمریکای مرکزی و کارائیب، غرب آفریقا و همچنین غرب، جنوب، جنوب‌شرقی و شرق آسیا بیش از ۱۰ درصد و در برخی کشورهای غرب، جنوب و جنوب‌شرقی آسیا بیش از ۳۰ درصد است.

فعالیت RSV در سطح جهانی همچنان پایین گزارش شده است. نسبت مثبت شدن RSV در کشورهای معدودی در آمریکای مرکزی و کارائیب بالای ۱۰درصد و در یک کشور واقع در جنوب آسیا ۳۰ درصد است.