منطقه حفاظت‌شده البرز جنوبی با وسعتی بالغ بر ۶۴ هزار هکتار، این روز‌ها میزبان سخت‌کوش‌ترین مدافعان محیط‌زیست است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - جواد بها، رییس منطقه حفاظت شده البرز جنوبی گفت: منطقه حفاظت‌شده البرز جنوبی با وسعتی بالغ بر ۶۴ هزار هکتار، این روزها میزبان سخت‌کوش‌ترین مدافعان محیط‌زیست است؛ محیط‌بانانی که با وجود کمبودها، شبانه‌روز در سرما و گرما گام در مسیر حراست از تنوع زیستی و گونه‌های شاخص جانوری همچون «کل‌وبز» گذاشته‌اند تا صندلی نشینانِ پشت میز، امنیت طبیعت را به تماشا بنشینند.

او افزود: تنوع زیستی و حیات‌وحش هر منطقه‌ای، پشتوانه اکولوژیک و سرمایه ملی آن محسوب می‌شود. در این میان استان البرز به دلیل موقعیت جغرافیایی و برخورداری از اقلیم‌های متنوع، پناهگاهی امن برای گونه‌های جانوری و گیاهی ارزشمندی است. منطقه حفاظت‌شده «البرز جنوبی» با وسعتی حدود ۶۴ هزار هکتار، یکی از همین زیستگاه‌های کلیدی کشور است که حیات گونه‌های شاخصی چون «کل‌وبز» به آن پیوند خورده است؛ گنجینه‌ای که حراست از آن بر دوش مردانی از جنس کوهستان قرار دارد.

 گشت‌های شبانه‌روزی؛ خط مقدم حفاظت

رییس منطقه حفاظت شده البرز جنوبی گفت:  حفاظت از ۶۴ هزار هکتار وسعت کوهستانی، کاری فراتر از یک وظیفه اداری است. محیط‌بانان این منطقه با پایش مستمر زیستگاه، مقابله هوشمندانه با تهدیدهای حیات‌وحش نظیر شکار غیرمجاز و مراقبت مداوم از عرصه‌های طبیعی، سد محکمی در برابر تخریب اکوسیستم ایجاد کرده‌اند. 

جواد بها افزود: گشت‌های مستمر پیاده و سواره در صعب‌العبورترین نقاط، از ویژگی‌های بارز روزمرگی این قشر زحمتکش است؛ مسئولیتی خطیر که با کمترین ادعا و بیشترین عشق به طبیعت گره خورده است.

 از توزیع علوفه در زمستان تا یاری‌رسانی به حیات‌وحش در بحران

رییس منطقه حفاظت شده البرز جنوبی گفت: مسئولیت محیط‌بانان تنها به مقابله با تهدیدها ختم نمی‌شود. در ماه‌های سرد سال و با بارش سنگین برف که دسترسی حیات‌وحش به منابع غذایی طبیعی محدود می‌شود، عملیات توزیع علوفه و کمک به تأمین خوراک جانوران در شرایط دشوار، در دستور کار تیم‌های حفاظتی قرار می‌گیرد تا زنجیره حیات در این منطقه آسیب نبیند. این اقدامات، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری انسانی در کنار وظایف قانونی است.

روایتی از دل کوهستان؛ سختی‌ها و شیرینی‌ها

او افزود: پای صحبت محیط‌بانان البرز جنوبی که بنشینی، پر از روایت‌های پرجوش‌وخروش است؛ از شب‌ماندن‌های طاقت‌فرسا در دل سرمای استخوان‌سوز ارتفاعات گرفته تا لحظه ناب و شیرینِ تماشای تولد بره‌های وحشی یا پویایی گله‌های کل‌وبز در دامنه‌ها. برای آنان، حفاظت از طبیعت نه یک شغل، بلکه شیوه‌ای از زندگی است که با تمام سختی‌ها و خطراتش، با هیچ پاداش مادی قابل‌معامله نیست.

روز محیط‌بان، بهانه‌ای است تا یادآور شویم حیات‌وحش البرز جنوبی امانت گران‌بهایی است که پاسداری از آن، نیازمند حمایت همه‌جانبه نهادها و ارتقای فرهنگ عمومی در مواجهه با طبیعت است؛ مردان سبزپوش کوهستان، بی‌منت از این میراث صیانت می‌کنند تا نسل‌های آینده نیز سهمی از زیبایی‌های طبیعت داشته باشند.

 

برچسب ها: محیط بانان محیط ریست ، محیط زیست‌
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