مدیرکل راهداری استان اردبیل گفت: امسال جابجایی کالا و بار در استان هشت درصد افزایش یافته و این نشانگر رونق حمل و نقل است.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیدین هاشمی افزود: از اول سالجاری تا پایان مهرماه سه میلیون و ۵۳۱ هزار تن کالا و بار توسط ناوگان حمل و نقل جاده‌ای استان جابجا شده است.

او با اشاره به صدور ۲۴۹ هزار و ۱۷۳ برگ بارنامه در هفت ماه سال جاری بیان کرد: صدور بارنامه نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد افزایش داشته که بیانگر حجم گسترده فعالیت‌های حمل و نقل کالا در استان است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل اظهار کرد: اردبیل با جابجایی یک میلیون و ۵۲۷ هزار تن کالا و ۴۲ هزار و ۹۲۲ فقره بارنامه صادره در رتبه اول و شهرستان‌های پارس‌آباد و نمین در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

هاشمی تصریح کرد: ۳۶ شرکت فعال حمل و نقل کالا در اردبیل، ۲۵ شرکت در شهرستان نمین و ۱۵ شرکت حمل و نقل کالا در شهرستان پارس‌آباد در حال ارائه خدمت به مردم و ارباب رجوع هستند.

او ادامه داد: شهرستان اصلاندوز با جابجایی ۷۹ هزار تن بار و کالا کمترین میزان تناژ حمل‌شده و شهرستان گرمی با صدور ۹ هزار برگ کمترین تعداد بارنامه را در بین شهرستان‌های استان دارد.

هاشمی گفت: مصالح ساختمانی، گندم، سیب‌زمینی، نهاده‌های دامی، آب معدنی،‌ام دی اف، سیمان فله‌ای، سیمان کیسه‌ای، انواع بنزین و فرآورده‌های نفتی و سایر کالا‌های اساسی از جمله عمده کالا‌های جابجا شده در استان است.

او حمل کالا و مایحتاج عمومی مردم را از اولویت‌های اصلی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ذکر کرد و افزود: در حال حاضر وضعیت حمل و نقل کالا و بار در استان اردبیل کاملا عادی و روان است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل با تأکید بر اهمیت حمل و نقل جاده‌ای در رونق اقتصادی استان اظهار کرد: نظارت مستمر بر عملکرد شرکت‌های حمل و نقل، ارتقای ایمنی ناوگان و تسهیل فرآیند جابه‌جایی کالا از اولویت‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل است و تلاش می‌شود خدمات مطلوب و شایسته‌ای به صاحبان کالا و فعالان حوزه ارائه شود.

هاشمی با اشاره به فعالیت ۹۷ شرکت حمل و نقل کالا و بار در استان اظهار کرد: ۱۳ هزار و ۵۵۰ دستگاه ناوگان و ۱۲ هزار و ۶ راننده در حوزه حمل و نقل کالا در حال خدمات‌رسانی به مردم هستند.

او بیان کرد: همچنین ۵۸ شرکت، هفت پایانه مسافربری و هزار و ۲۳۱ ناوگان در بخش مسافر استان اردبیل فعال بوده و ۲ هزار و ۲۴۰ راننده نیز در این بخش به مردم و مسافران ارائه خدمت می‌کنند.

مدیر کل راهداری استان با بیان اینکه در قالب کمیسیون ماده ۱۲ نظارت ویژه بر عملکرد شرکت‌های حمل و نقل انجام می‌شود، از مردم، رانندگان و صاحبان کالا خواست هرگونه شکایات خود را از طریق سامانه ۱۴۱ به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اطلاع دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

منبع: راهداری