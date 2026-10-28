باشگاه خبرنگاران جوان - معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری متهم فراری یک پرونده قتل خبر داد و اعلام کرد که این فرد پس از ماه‌ها پیگیری پلیسی، با ارائه مستندات و مواجهه با شهود به نقش خود در حادثه اعتراف کرده است. به گفته پلیس، اتهام قتل عمد به متهم تفهیم شده است.

مرگ مرد مصدوم پس از درگیری در خیابان

سرهنگ مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، گفت این پرونده در پی وقوع درگیری در محدوده لقمان جنوبی تشکیل شد.

بررسی‌های اولیه نشان داد مردی برای دریافت طلب خود به محل مراجعه کرده بود که در جریان مشاجره با فرد بدهکار، مقابل خودروی او قرار گرفت. راننده هنگام حرکت با دنده عقب به مسیر خود ادامه داد و مرد بر اثر این حادثه به‌شدت مصدوم شد.

به گفته پلیس، مصدوم پس از انتقال به بیمارستان، با وجود اقدامات درمانی جان خود را از دست داد و تحقیقات قضایی و پلیسی برای بررسی ابعاد حادثه آغاز شد.

شناسایی و دستگیری متهم پس از ماه‌ها پیگیری

با ارجاع پرونده به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، کارآگاهان تحقیقات تخصصی برای شناسایی و دستگیری متهم را آغاز کردند. در جریان بررسی‌ها، یکی از افراد مرتبط با پرونده شناسایی و بازداشت شد، اما تلاش برای یافتن متهم اصلی ادامه یافت.

سرانجام، متهم فراری در محدوده خانی‌آباد دستگیر شد. بر اساس اعلام پلیس، او در مراحل نخست تحقیقات حضور خود در محل حادثه را انکار کرد، اما پس از مواجهه با مستندات و اظهارات شهود، به نقش خود در حادثه اعتراف کرد.

اعتراف متهم به ترک محل حادثه

نثاری با اشاره به اظهارات متهم گفت او مدعی شده است که روز حادثه پس از درگیری با مرد و اعضای خانواده‌اش، هنگام تلاش برای فرار با خودروی خود به عقب حرکت کرده است. به گفته پلیس، مرد مصدوم برای متوقف کردن خودرو روی کاپوت قرار گرفته بود، اما راننده بدون توجه به حضور او به حرکت ادامه داد و پس از افتادن مرد به زمین، از محل متواری شد.

ادامه رسیدگی قضایی

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام کرد که با توجه به اعترافات متهم و دستور مقام قضایی، او با اتهام قتل عمد و قرار بازداشت موقت در اختیار مرجع رسیدگی‌کننده قرار گرفته است. تحقیقات تکمیلی درباره این پرونده ادامه دارد.

منبع: پلیس