باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - یک شرکت دانش‌بنیان در استان البرز با دستیابی به فناوری تولید انبوه مواد اولیه و مؤثره دارویی، سالانه ۱۵۰۰ کیلوگرم از این محصولات استراتژیک را تولید می‌کند تا علاوه بر قطع زنجیره وابستگی به واردات، نام محصولات فناورانه ایرانی را در بازارهای چند کشور جهان طنین‌انداز کند.

توسعه تولید داخلی مواد اولیه و مؤثره دارویی، یکی از راهبردی‌ترین ابزارها برای تقویت امنیت دارویی کشور و خنثی‌سازی فشارهای ارزی است؛ ظرفیتی که این روزها با اتکا به توان متخصصان داخلی در شرکت‌های دانش‌بنیان استان البرز به بار نشسته و گام بلندی در مسیر خودکفایی برداشته است.

از چالش تحریم تا تولید انبوه در البرز

مهدی معینیان، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان «فن‌آوران پایا اکسیر جاوید» (مستقر در پارک علم و فناوری البرز) که فعالیت خود را از سال ۱۴۰۰ آغاز کرده است، با اشاره به چالش‌های پیش‌روی صنعت داروسازی می‌گوید: «وابستگی به تأمین‌کنندگان خارجی، موانع ناشی از تحریم‌ها و هزینه‌های گزاف واردات، از دغدغه‌های اصلی شرکت‌های داروسازی بود؛ چالشی که ما را بر آن داشت تا با تکیه بر دانش بومی، برای کاهش این وابستگی و هزینه‌های تولید آستین بالا بزنیم.

وی با اشاره به فعالیت ۸ نیروی متخصص در این مجموعه می‌افزاید: این شرکت اکنون به مرحله تولید انبوه با ظرفیت سالانه هزار و ۵۰۰ کیلوگرم رسیده و جالب اینکه تمامی درآمد مجموعه نیز از محل فروش محصولات فناورانه تأمین می‌شود.

استفاده از فناوری‌های پیشرفته؛ راز رقابت‌پذیری

به کارگیری فناوری‌های نوین نظیر «راکتور بستر سیال»، از ویژگی‌های متمایزکننده فرایند تولید در این مجموعه دانش‌بنیان است؛ تکنولوژی پیشرفته‌ای که برای دستیابی به حداکثر کیفیت، خلوص مطلوب و انطباق کامل با استانداردهای ملی و بین‌المللی به کار گرفته می‌شود.

همچنین تیم تحقیق و توسعه (R&D) این شرکت با تمرکز بر توسعه روش‌های پیشرفته خالص‌سازی، در پی تضمین تداوم تولید و کاهش وابستگی به مواد اولیه حساس است.

نقش حمایتی پارک علم و فناوری البرز

معینیان با تقدیر از نقش کلیدی پارک علم و فناوری البرز در تسهیل فرایندهای اداری، اخذ مجوزهای تأسیس و بهره‌برداری، بر ضرورت تسریع در فرایندهای نظارتی برای محصولات دانش‌بنیان تأکید می‌کند و از برنامه‌های آتی مجموعه برای توسعه سبد محصولات، افزایش ظرفیت تولید و گسترش بازارهای صادراتی خبر می‌دهد.

تلاش این شرکت فناور در البرز، گواهی روشن بر این حقیقت است که با میدان دادن به نخبگان و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان داخلی، می‌توان تحریم‌ها را به فرصتی برای شکوفایی اقتصاد دانش‌بنیان و فتح بازارهای بین‌المللی تبدیل کرد.