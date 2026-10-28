رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس با اعلام آغاز عملیات برداشت زعفران در استان گفت: در استان فارس، ۹۹۵ هکتار از مزارع به کشت این محصول اختصاص یافته و ۲.۵ تن زعفران تولید می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - احد بهجت حقیقی با اعلام آغاز عملیات برداشت زعفران در استان فارس گفت: در استان فارس، ۹۹۵ هکتار از مزارع به کشت این محصول اختصاص یافته و ۲.۵ تن زعفران تولید می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس عنوان کرد: برداشت زعفران در این استان از آبان ماه شروع می‌شود و تا نیمه آذرماه ادامه دارد.

به گفته این مقام مسئول؛ بر اساس جداول آماری موجود، از مجموع سطح زیر کشت زعفران در فارس، بخش عمده‌ای به اراضی آبی تعلق دارد که عملکرد ۲.۶ کیلوگرم در هر هکتار را به همراه داشته است. فارس در سطح کشور از نظر سطح زیر کشت رتبه هفتم و از حیث میزان تولید رتبه نهم را در اختیار دارد.

بهجت حقیقی اعلام کرد: شهرستان استهبان با دارا بودن ۵۲۵ هکتار سطح زیر کشت و تولید یک تن زعفران، رتبه نخست استان را در هر دو بخش به دست آورده است. پس از استهبان، شهرستان سروستان با ۱۲۲ هکتار در جایگاه دوم سطح زیر کشت قرار دارد و شهرستان قیر و کارزین با ۱۰۴ هکتار رتبه سوم را دارد.

او اظهار کرد: نکته قابل توجه در این آمار، عملکرد بالای شهرستان قیر و کارزین با ۳.۱۴ کیلوگرم در هکتار است که بالاترین میزان عملکرد در بین این سه شهرستان محسوب می‌شود. همچنین عملکرد استهبان ۱.۹۲ و سروستان ۲.۴۴ کیلوگرم در هکتار به ثبت رسیده است.

این مقام ارشد اضافه کرد: زعفران به عنوان یکی از مهم‌ترین محصولات صادراتی و ارزآور ایران، به دلیل نیاز آبی بسیار پایین، نقش کلیدی در توسعه پایدار کشاورزی مناطق خشک و نیمه‌خشک دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطرنشان کرد: این گیاه با بهره‌وری بالای اقتصادی، معیشت بسیاری از کشاورزان را تضمین می‌کند و توسعه کشت آن به عنوان یک راهکار علمی برای مدیریت بحران آب در بخش کشاورزی مطرح است.

منبع: جهاد کشاورزی فارس

برچسب ها: جهاد کشاورزی فارس ، زعفران
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