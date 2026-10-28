بسته خبری پلیس لرستان؛ از دستگیری ۲۰ متهم تا کشف کلاهبرداری ۱۰۰ میلیارد ریالی

باشگاه خبرنگاران جوان - فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد از دستگیری ۶ سارق لوازم و محتویات خودرو و مشاعات ساختمانی و کشف ۱۰ فقره سرقت مرتبط با این افراد خبر داد.

سرهنگ هادی کیانمهر با اشاره به اقدامات پلیس در راستای ارتقای امنیت اجتماعی اظهار کرد: مأموران انتظامی با انجام اقدامات پلیسی، شناسایی و دستگیری سارقان را در دستور کار قرار دادند و در جریان این اقدامات موفق به دستگیری ۶ سارق شدند.

وی افزود: در بررسی‌های انجام‌شده، ۱۰ فقره سرقت مرتبط با متهمان کشف شد.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد در پایان از شهروندان خواست با رعایت توصیه‌های پیشگیرانه و مراقبت از اموال خود، موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند

دستگیری ۱۲ متهم و محکوم متواری در ازنا

فرمانده انتظامی شهرستان ازنا از دستگیری ۱۲ نفر از محکومان و متهمان متواری و تحت تعقیب مراجع قضایی و انتظامی در جریان اجرای طرح امنیت محله‌محور خبر داد.

سرهنگ امیر ارکیان اظهار کرد: این طرح با هدف شناسایی و دستگیری افراد متواری و تحت تعقیب، با تلاش مأموران انتظامی در سطح شهرستان اجرا شد.

وی افزود: در نتیجه اجرای این طرح، طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۲ نفر دستگیر و برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی ازنا تأکید کرد: اجرای طرح‌های امنیت محله‌محور با هدف ارتقای امنیت و برخورد با افراد تحت تعقیب به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

کلاهبرداری ۱۰۰ میلیارد ریالی با فروش سکه‌های تقلبی در دورود

فرمانده انتظامی شهرستان دورود از شناسایی و دستگیری دو متهم به کلاهبرداری خبر داد که با فروش سکه‌های تقلبی به‌عنوان عتیقه و آثار باستانی، مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده بودند.

سرهنگ مجتبی نوریان اظهار کرد: در پی دریافت شکایتی مبنی بر کلاهبرداری از طریق فروش سکه‌های تقلبی با عنوان سکه‌های باستانی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت عمومی با انجام تحقیقات تخصصی و اقدامات اطلاعاتی، هویت متهمان را شناسایی و با هماهنگی قضایی، آن‌ها را طی عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی دورود تصریح کرد: در بازرسی از متهمان، ۱۰۰ قطعه سکه تقلبی که به‌صورت ماهرانه جعل شده بودند، کشف شد.

به گفته وی، متهمان با معرفی سکه‌های فاقد ارزش به‌عنوان آثار باستانی اصیل، اقدام به کلاهبرداری به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال کرده بودند و پرونده آن‌ها برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.

سرهنگ نوریان از شهروندان خواست در معاملات مربوط به اشیای عتیقه و تاریخی، از اصالت کالا اطمینان حاصل کنند و موارد مشکوک را به پلیس اطلاع دهند.

کشف ۱۵ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در خرم‌آباد

فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد از کشف ۱۵ دستگاه استخراج رمزارز فاقد مجوز به ارزش ۲۰ میلیارد ریال خبر داد.

سرهنگ هادی کیانمهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با مخلان اقتصادی و مقابله با استفاده غیرمجاز از شبکه توزیع برق، مأموران انتظامی با انجام اقدامات پلیسی موفق به شناسایی محل نگهداری دستگاه‌های ماینر غیرمجاز شدند.

وی افزود: پس از هماهنگی قضایی و بازرسی از محل موردنظر، ۱۵ دستگاه ماینر فاقد مجوز کشف شد.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش دستگاه‌های مکشوفه را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، خاطرنشان کرد: برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز اقتصادی در دستور کار پلیس قرار دارد و شهروندان می‌توانند موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.

منبع: پلیس لرستان