باشگاه خبرنگاران جوان - وب‌سایت «د اینفورمیشن» گزارش داد که شرکت اوپن‌ای‌آی قصد دارد تراشه‌های هوش مصنوعی گوگل را خریداری کند؛ اقدامی که در شرایط افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌های فناوری برای پاسخ‌گویی به تقاضای فزاینده برای توان پردازشی هوش مصنوعی انجام می‌شود.

این برنامه، در صورت اجرا، روابط تجاری اوپن‌ای‌آی و گوگل، زیرمجموعه آلفابت، را عمیق‌تر خواهد کرد. این دو شرکت در حوزه محصولات هوش مصنوعی و موتور‌های جست‌و‌جو رقیب یکدیگرند، اما در ماه‌های اخیر توافق‌های تجاری بیشتری نیز با هم داشته‌اند. اوپن‌ای‌آی هفته گذشته اعلام کرد مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی خود را از طریق خدمات ابری گوگل کلاد در دسترس کاربران قرار خواهد داد.

این گزارش جزئیاتی درباره شرایط مالی یا سایر ابعاد احتمالی این توافق منتشر نکرده است. گوگل خارج از ساعات کاری معمول بلافاصله به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ نداد و اوپن‌ای‌آی نیز از اظهارنظر خودداری کرد.

آمازون، مایکروسافت و شرکت آلفابت، مالک گوگل، قصد دارند در مجموع تا ۶۰۰ میلیارد دلار در سال جاری میلادی برای زیرساخت‌های هوش مصنوعی هزینه کنند؛ در شرایطی که سرمایه‌گذاران بیش از پیش این پرسش را مطرح می‌کنند که این حجم از هزینه‌کرد چه زمانی به بازده اقتصادی قابل‌توجه تبدیل خواهد شد.

اوپن‌ای‌آی هم‌اکنون یکی از بزرگ‌ترین خریداران واحد‌های پردازش گرافیکی (GPU) شرکت انویدیا است؛ تراشه‌هایی که برای آموزش و اجرای مدل‌های هوش مصنوعی خود از آنها استفاده می‌کند. رویترز در ژوئن ۲۰۲۵ گزارش داده بود که سازنده چت‌جی‌پی‌تی اجاره تراشه‌های هوش مصنوعی گوگل را آغاز کرده است.

واحد‌های پردازش تنسور گوگل (TPU) به‌عنوان جایگزینی برای تراشه‌های پیشتاز هوش مصنوعی انویدیا مورد توجه شرکت‌ها قرار گرفته‌اند؛ زیرا کسب‌وکار‌ها به‌دنبال گزینه‌های ارزان‌تر هستند. گوگل امسال فروش مستقیم این تراشه‌ها به برخی مشتریان را آغاز کرد.

آلفابت قرار است روز چهارشنبه گزارش مالی سه‌ماهه خود را منتشر کند. سرمایه‌گذاران به‌دنبال نشانه‌هایی هستند که مشخص کند سرمایه‌گذاری سنگین این شرکت در هوش مصنوعی همچنان به رشد کسب‌وکار خدمات ابری آن کمک می‌کند یا خیر.

توافق با مشتریانی از جمله شرکت آنتروپیک، که خود از رقبای اوپن‌ای‌آی محسوب می‌شود، تقاضا برای تراشه‌های تنسور گوگل را افزایش داده است. آنات اشکنازی، مدیر مالی آلفابت، پیش‌تر گفته بود این شرکت انتظار دارد تا پایان سال جاری میلادی بخش کوچکی از درآمد حاصل از قرارداد‌های فروش تراشه‌های تنسور را شناسایی کند و بخش عمده این درآمد در سال ۲۰۲۷ ثبت شود.

اوپن‌ای‌آی در ژوئن از نخستین تراشه اختصاصی هوش مصنوعی خود که با همکاری برودکام طراحی شده است، رونمایی کرد. این شرکت اعلام کرد قصد دارد تا پایان سال جاری میلادی استفاده از این پردازنده را آغاز کند؛ بخشی از برنامه‌ای چندنسلی برای توسعه تراشه‌های اختصاصی.