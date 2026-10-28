نشست مشترک وزیر ورزش و جوانان و اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، روز گذشته (سه‌شنبه ۵ آبان‌ماه)، به میزبانی فدراسیون کشتی و در سالن جلسات شهید جنگروی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیش از برگزاری این نشست، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان و اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با حضور در کمپ تیم‌های ملی کشتی، از امکانات، تجهیزات و زیرساخت‌های این مجموعه بازدید به عمل آوردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان این بازدید، زیرساخت‌های فدراسیون کشتی را در سطح استاندارد‌های جهانی و کم‌نظیر توصیف کردند.

در نشست مشترک برگزارشده در سالن شهید جنگروی فدراسیون کشتی نیز، علاوه بر بررسی عملکرد کاروان‌های ورزشی کشور، پیرامون مهم‌ترین مسائل روز ورزش، توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از رشته‌های مدال‌آور بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

برچسب ها: وزارت ورزش و جوانان ، علی رضا دبیر
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