باشگاه خبرنگاران جوان - پیش از برگزاری این نشست، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان و اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با حضور در کمپ تیم‌های ملی کشتی، از امکانات، تجهیزات و زیرساخت‌های این مجموعه بازدید به عمل آوردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان این بازدید، زیرساخت‌های فدراسیون کشتی را در سطح استاندارد‌های جهانی و کم‌نظیر توصیف کردند.

در نشست مشترک برگزارشده در سالن شهید جنگروی فدراسیون کشتی نیز، علاوه بر بررسی عملکرد کاروان‌های ورزشی کشور، پیرامون مهم‌ترین مسائل روز ورزش، توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از رشته‌های مدال‌آور بحث و تبادل نظر صورت گرفت.