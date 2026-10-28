باشگاه خبرنگاران جوان - جلیل جباری گفت: احیای گذر فرهنگی و تاریخی قلعه‌باشی و اورتا بازار اقدامی در راستای بازآفرینی هویت تاریخی و فرهنگی شهر گرمی است که با همکاری دستگاه‌های مرتبط اتفاق می‌افتد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: اداره کل میراث‌فرهنگی آماده ایفای نقش نظارتی خود در راستای احیای اصولی و مطابق اسناد تاریخی این گذر تاریخی است و از این پروژه استقبال می‌کند.

او با اشاره به علاقه‌مندی و موافقت اهالی، مالکان و کسبه بازار گرمی برای اجرای این پروژه، تاکید کرد: گذر‌های تاریخی و فرهنگی در هر شهری علاوه بر حفظ هویت تاریخی، به عنوان جاذبه گردشگری نیز کاربرد دارند و می‌توانند در جذب و ماندگاری مسافران نقش ایفا کنند.

جباری ادامه داد: شهرستان گرمی جاذبه‌های متعددی در حوزه گردشگری از جمله در حوزه طبیعی و تاریخی دارد و احیای گذر فرهنگی و تاریخی در داخل شهر گرمی می‌تواند در تکمیل زنجیره جاذبه‌های گردشگری نقش مهمی ایفا کند و موجب حضور گردشگران در داخل شهر و بازدید از جاذبه‌های شهری باشد.



منبع: میراث فرهنگی