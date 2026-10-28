واکنش اتحادیه جهانی کشتی به قهرمانی کشتی فرنگی ایران در رقابت های جهانی

ایران نه تنها با کسب ۱۹۲ امتیاز با اقتدار در صدر رده‌بندی تیمی ایستاد، بلکه برای نخستین بار در ۹ وزن از ۱۰ وزن مسابقات موفق به کسب مدال شد و داشتن ۷ فینالیست، رکورد تازه‌ای را در هر دو رشته (آزاد و فرنگی) به ثبت رساند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اتحادیه جهانی کشتی با انتشار خبری به قهرمانی شاگردان حسن رنگرز اشاره کرد و نوشت: رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در آستانه قزاقستان با قهرمانی مقتدرانه تیم ملی ایران به پایان رسید؛ رقابت‌هایی که در آن فرنگی‌کاران ایران با کسب ۱۹۲ امتیاز، اختلاف قابل توجهی با رقبای خود ایجاد کردند و عنوان نخست رده‌بندی تیمی را به دست آوردند.

تیم ملی ایران در شرایطی بر سکوی نخست جهان ایستاد که نمایندگان ایران در ۹ وزن از مجموع ۱۰ وزن موفق به کسب مدال شدند و ۷ کشتی‌گیر نیز به دیدار‌های فینال راه یافتند؛ آماری که نشان‌دهنده عمق توان فنی کشتی فرنگی ایران و حضور پرقدرت این تیم در سطح اول کشتی جهان است.

تیم آذربایجان با ۱۰۴ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و ازبکستان نیز با ۸۰ امتیاز عنوان سوم را به دست آورد تا فاصله امتیازی ایران با نزدیک‌ترین تعقیب‌کننده خود، بار دیگر برتری تیمی فرنگی‌کاران ایران را به نمایش بگذارد.

برچسب ها: فدراسیون کشتی کشور ، اتحادیه جهانی کشتی
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