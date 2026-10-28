باشگاه خبرنگاران جوان - در سم‌شناسی، هر ماده‌ای می‌تواند در شرایطی خاص سمی باشد و میزان خطر آن به دوز مصرفی، راه ورود به بدن و وضعیت فرد بستگی دارد. به همین دلیل، آگاهی از احتمال مسمومیت و عوامل مؤثر در بروز آن اهمیت زیادی دارد.

مسمومیت‌ها به چهار دسته اصلی تقسیم می‌شوند: تصادفی، شغلی، ناشی از اقدام به خودکشی و ناشی از اقدام به دیگرکشی. مسمومیت تصادفی بر اثر تماس ناخواسته با مواد سمی رخ می‌دهد، درحالی‌که مسمومیت شغلی با شرایط و محیط کار ارتباط دارد. دو دسته دیگر نیز به مواردی مربوط می‌شوند که مسمومیت با قصد آسیب‌رساندن به خود یا فردی دیگر اتفاق می‌افتد.