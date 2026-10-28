تأمین برق بدون محدودیت در زمستان در گرو مدیریت مصرف/ ۳۵ درصد مشترکان، عامل مصرف بیش از ۶۰ درصد برق+ فیلم

مدیرعامل توزیع برق استان تهران گفت: در تابستان، ۸۲ درصد از مردم عزیزمان در استان تهران الگوی مصرف را رعایت کردند و اگر این میزان مشارکت در فصل زمستان نیز افزایش پیدا کند، قطعاً شاهد هیچ‌گونه محدودیتی در تأمین برق مشترکان استان تهران نخواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور، میثم ایران‌نژاد  - با نزدیک شدن به فصل سرما و افزایش نیاز نیروگاه‌ها به سوخت گاز، مدیریت مصرف برق و گاز از سوی مشترکان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ موضوعی که به گفته مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، مشارکت مردم در آن می‌تواند به تأمین پایدار برق و گاز و تداوم فعالیت صنایع در ماه‌های سرد سال کمک کند.

محمود محمودی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در آستانه ورود به فصل سرما هستیم و با توجه به اینکه اغلب نیروگاه‌های کشور با سوخت‌های فسیلی فعالیت می‌کنند و سوخت اصلی مورد نیاز آنها گاز است، تأمین گاز مورد نیاز نیروگاه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

او افزود: در فصل زمستان، با توجه به اینکه تأمین گاز بخش خانگی در اولویت قرار دارد، لازم است مردم عزیزمان در حوزه مدیریت مصرف برق و گاز اهتمام و همکاری ویژه‌ای داشته باشند تا وزارت نیرو و شرکت‌های گاز در سراسر کشور بتوانند به‌موقع نسبت به تأمین برق و گاز اقدام کنند.

محمودی با اشاره به بررسی میزان مصرف مشترکان در ماه‌های سرد سال گذشته اظهار کرد: در آستانه ورود به فصل سرما، مقایسه‌ای میان میزان مصرف در ماه‌های سرد سال گذشته انجام دادیم. در این بررسی مشاهده شد که بیش از ۳۵ درصد از مشترکانی که در دو دوره اندازه‌گیری مورد بررسی قرار گرفته بودند، الگوی مصرف را رعایت نکرده بودند؛ این در حالی است که ۶۵ درصد از مشترکان در زمستان سال گذشته الگوی مصرف را رعایت کردند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران ادامه داد: با وجود رعایت الگوی مصرف از سوی ۶۵ درصد مشترکان، آن ۳۵ درصدی که الگوی مصرف را رعایت نکرده بودند، بیش از ۶۰ درصد برق را مصرف کردند.

او با اشاره به ارتباط مصرف گاز و تأمین سوخت نیروگاه‌ها گفت: اگر بخواهیم میزان مصرف برق را با مصرف گاز مقایسه کنیم، هر ۲۰۰ کیلووات ساعت برق معادل ۵۰ مترمکعب گاز مصرف می‌کند. بنابراین، مدیریت مصرف برق می‌تواند کمک کند تا گاز بیشتری به نیروگاه‌ها اختصاص یابد و آنها بتوانند برق بیشتری تولید کنند.

محمودی تصریح کرد: اگر مردم همان‌طور که در تابستان شاهد همکاری آنها بودیم، در زمستان نیز الگوی مصرف را رعایت کنند، می‌توانیم شرایط پایدارتری در تأمین برق داشته باشیم. در تابستان، ۸۲ درصد از مردم عزیزمان در استان تهران الگوی مصرف را رعایت کردند و اگر این میزان مشارکت در فصل زمستان نیز افزایش پیدا کند، قطعاً شاهد هیچ‌گونه محدودیتی در تأمین برق مشترکان استان تهران نخواهیم بود.

او با اشاره به اهمیت تأمین برق برای بخش صنعت استان تهران گفت: استان تهران استانی صنعتی است و صنایع برای ادامه فعالیت خود به تأمین پایدار برق نیاز دارند. صنعتگران در تابستان، با وجود گرمای شدید و محدودیت‌های موجود، شرایط سختی را پشت سر گذاشتند و برای اینکه بتوانند در فصل زمستان نیز به تولید خود ادامه دهند، همچنان به مشارکت خوب مردم نیاز داریم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران خاطرنشان کرد: مشارکت مردم در مدیریت مصرف برق و گاز، به تأمین به‌موقع انرژی کمک می‌کند و زمینه را برای ادامه فعالیت صنایع و تداوم چرخه تولید کشور فراهم می‌سازد.

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برچسب ها: وزارت نیرو ، صنعت برق
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