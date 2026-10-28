باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک سال پس از آتش‌بسی که به بمباران گسترده رژیم تروریستی اسرائیل پایان داد، غزه همچنان درگیر جنگی «خاموش» است که به گرفتن جان انسان‌ها و نابودی زندگی روزمره ادامه می‌دهد.

حدود ۸۰ درصد از جمعیت ۲.۱ میلیون نفری این باریکه در چادر‌های متراکم در نوار ساحلی زندگی می‌کنند و بقیه در ساختمان‌های عمومی متروکه یا مدارس ویران‌شده پناه گرفته‌اند. این در حالی است که چهارمین زمستان در آستانه فرا رسیدن است و بحران انسانی وخیمی بر منطقه حاکم است؛ بحرانی که هیچ نشانه‌ای از بهبود بلندمدت آن دیده نمی‌شود.

روزنامه تلگراف در این خصوص توضیح داد که غزه همچنان با «خط زرد» محاصره شده است؛ خطی که اشغالگری رژیم تروریستی اسرائیل بر حدود دو سوم محدوده پیرامونی این باریکه را تضمین می‌کند و جمعیت را در یک‌سوم باقی‌مانده تحت فشار قرار می‌دهد.

همچنین ۹۵۰ هزار نفر در مناطق مستعد سیل زندگی می‌کنند و قیمت چادر‌ها و پوشش‌های پلاستیکی به‌شدت افزایش یافته است. غزه پیش از زمستان به ۲۰۰ هزار چادر و ۳۰۰ هزار پوشش پلاستیکی دیگر نیاز دارد.

این روزنامه خاطرنشان کرد که شبکه برق غزه از اکتبر ۲۰۲۳ از کار افتاده است و تنها ۱۹ بیمارستان از مجموع ۳۶ بیمارستان این منطقه به‌صورت جزئی فعالیت می‌کنند. هیچ دستگاه تصویربرداری (ام‌ آر آی) در غزه وجود ندارد و ۲۰ هزار بیمار، از جمله ۴ هزار کودک، به خروج پزشکی فوری نیاز دارند. در همین حال، سازمان «نجات کودکان» برآورد کرده است که رسیدگی به بیماران در صف انتظار خروج پزشکی، چهار سال و نیم طول خواهد کشید.

این روزنامه در ادامه نوشت که بیش از نیمی از جمعیت غزه روزانه کمتر از ۶ لیتر آب برای آشامیدن و پخت‌وپز دریافت می‌کنند؛ مقداری که کمتر از نصف حداقل توصیه‌شده در شرایط اضطراری است. همچنین ۸۰ درصد خانواده‌ها به دلیل نبود گاز، زباله‌ها را برای پخت‌وپز می‌سوزانند و دو سوم جمعیت به کمک‌های غذایی وابسته‌اند.

برنامه جهانی غذا نیز ناچار شده است شمار افرادی را که ماهانه از کمک‌های این نهاد بهره‌مند می‌شوند، از ۱.۶ میلیون نفر به ۱.۱ میلیون نفر کاهش دهد.

«غید الحصی» از سازمان آکسفام در این‌باره گفت: «مردم غزه همچنان از جنگی رنج می‌برند که ممکن است در اخبار و شبکه‌های اجتماعی پایان‌یافته به نظر برسد، اما در واقعیت و در میدان پایان نیافته است، این جنگ به شکلی خاموش ادامه دارد.»

منبع: النشره