یک سال پس از آتش‌بس، غزه همچنان با کمبود سرپناه، آب و خدمات درمانی مواجه است و میلیون‌ها فلسطینی در آستانه زمستان، با بحرانی انسانی روبه‌رو هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک سال پس از آتش‌بسی که به بمباران گسترده رژیم تروریستی اسرائیل پایان داد، غزه همچنان درگیر جنگی «خاموش» است که به گرفتن جان انسان‌ها و نابودی زندگی روزمره ادامه می‌دهد.

حدود ۸۰ درصد از جمعیت ۲.۱ میلیون نفری این باریکه در چادر‌های متراکم در نوار ساحلی زندگی می‌کنند و بقیه در ساختمان‌های عمومی متروکه یا مدارس ویران‌شده پناه گرفته‌اند. این در حالی است که چهارمین زمستان در آستانه فرا رسیدن است و بحران انسانی وخیمی بر منطقه حاکم است؛ بحرانی که هیچ نشانه‌ای از بهبود بلندمدت آن دیده نمی‌شود.

روزنامه تلگراف در این خصوص توضیح داد که غزه همچنان با «خط زرد» محاصره شده است؛ خطی که اشغالگری رژیم تروریستی اسرائیل بر حدود دو سوم محدوده پیرامونی این باریکه را تضمین می‌کند و جمعیت را در یک‌سوم باقی‌مانده تحت فشار قرار می‌دهد.

همچنین ۹۵۰ هزار نفر در مناطق مستعد سیل زندگی می‌کنند و قیمت چادر‌ها و پوشش‌های پلاستیکی به‌شدت افزایش یافته است. غزه پیش از زمستان به ۲۰۰ هزار چادر و ۳۰۰ هزار پوشش پلاستیکی دیگر نیاز دارد.

این روزنامه خاطرنشان کرد که شبکه برق غزه از اکتبر ۲۰۲۳ از کار افتاده است و تنها ۱۹ بیمارستان از مجموع ۳۶ بیمارستان این منطقه به‌صورت جزئی فعالیت می‌کنند. هیچ دستگاه تصویربرداری (ام‌ آر آی) در غزه وجود ندارد و ۲۰ هزار بیمار، از جمله ۴ هزار کودک، به خروج پزشکی فوری نیاز دارند. در همین حال، سازمان «نجات کودکان» برآورد کرده است که رسیدگی به بیماران در صف انتظار خروج پزشکی، چهار سال و نیم طول خواهد کشید.

این روزنامه در ادامه نوشت که بیش از نیمی از جمعیت غزه روزانه کمتر از ۶ لیتر آب برای آشامیدن و پخت‌وپز دریافت می‌کنند؛ مقداری که کمتر از نصف حداقل توصیه‌شده در شرایط اضطراری است. همچنین ۸۰ درصد خانواده‌ها به دلیل نبود گاز، زباله‌ها را برای پخت‌وپز می‌سوزانند و دو سوم جمعیت به کمک‌های غذایی وابسته‌اند.

برنامه جهانی غذا نیز ناچار شده است شمار افرادی را که ماهانه از کمک‌های این نهاد بهره‌مند می‌شوند، از ۱.۶ میلیون نفر به ۱.۱ میلیون نفر کاهش دهد.

«غید الحصی» از سازمان آکسفام در این‌باره گفت: «مردم غزه همچنان از جنگی رنج می‌برند که ممکن است در اخبار و شبکه‌های اجتماعی پایان‌یافته به نظر برسد، اما در واقعیت و در میدان پایان نیافته است، این جنگ به شکلی خاموش ادامه دارد.»

منبع: النشره

برچسب ها: جنگ غزه ، نسل کشی
خبرهای مرتبط
گسترش خط زرد و تداوم آوارگی فلسطینیان در سایه آتش‌بس غزه
خاکسپاری پیکر‌های ۷۵ فلسطینی خارج‌شده از زیر آوار در غزه
شهادت سه فلسطینی از جمله یک کودک در حملات اسرائیل به غزه
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
چرخش نتایج انتخابات کنست؛ پیشتازی لیکود بر ائتلاف آیزنکوت
مخالفت قاطع کشورهای صادرکننده گاز با تحریم‌های یکجانبه
لولا، پس از فرار بولسونارو به آمریکا: ترک مخفیانه برزیل شرم‌آور است
حرکت نفتکش‌های روسی به‌سوی آمریکا
نتانیاهو خواستار تشکیل کابینه‌ای راست‌گرا شد
گروسی: نشانه‌ای از بازسازی تاسیسات هسته‌ای ایران وجود ندارد
ادعای ترامپ درباره تاثیر حمایت از نتانیاهو بر معادلات انتخاباتی
جنگ خاموش در غزه؛ بحران انسانی با نزدیک شدن زمستان تشدید می‌شود
حمایت الجولانی از خلع سلاح مقاومت در عراق
آخرین اخبار
حمایت الجولانی از خلع سلاح مقاومت در عراق
جنگ خاموش در غزه؛ بحران انسانی با نزدیک شدن زمستان تشدید می‌شود
چرخش نتایج انتخابات کنست؛ پیشتازی لیکود بر ائتلاف آیزنکوت
ادعای ترامپ درباره تاثیر حمایت از نتانیاهو بر معادلات انتخاباتی
گروسی: نشانه‌ای از بازسازی تاسیسات هسته‌ای ایران وجود ندارد
نتانیاهو خواستار تشکیل کابینه‌ای راست‌گرا شد
لولا، پس از فرار بولسونارو به آمریکا: ترک مخفیانه برزیل شرم‌آور است
حرکت نفتکش‌های روسی به‌سوی آمریکا
مخالفت قاطع کشورهای صادرکننده گاز با تحریم‌های یکجانبه
روسیه ورود هفت مدیر صنایع دفاعی انگلیس را ممنوع کرد
ادعای تکراری ترامپ درباره کاهش قیمت نفت و گازوئیل
درخواست حزب لیکود برای تمدید زمان رأی‌گیری رد شد
بولسونارو پس از شکست در انتخابات برزیل به آمریکا رفت
پوتین: حجم مبادلات تجاری روسیه و ایران افزایش یافته است
حزب لیکود خواستار تمدید زمان رأی‌گیری در انتخابات شد
اظهارات تحریک‌آمیز نتانیاهو درباره افزایش مشارکت رأی‌دهندگان عرب در انتخابات
منصور عباس: بنیامین نتانیاهو دروغ می‌گوید
گروسی: آژانس همچنان با تهران در ارتباط است
روسیه از غرب خواست رویکرد مخرب خود در قبال ایران را کنار بگذارد
حزب مخالف اسرائیلی: نتانیاهو در حال زمینه‌سازی برای به چالش کشیدن انتخابات است
یمن دو هواپیمای ترابری نظامی عربستان را هدف قرار داد
پوتین: قیمت جهانی گاز به‌ شدت افزایش یافته است
سرنگونی یک پهپاد در آسمان بغداد
بیانیه دوحه درباره دیدار امیر قطر و رئیس‌جمهور ایران در مسکو
پسرعموی نتانیاهو هم از رای دادن به حزب او خودداری کرد
رایزنی پوتین درباره حل و فصل اوکراین با همتای فنلاندی و نخست‌وزیر نروژ
حمله یمن به پالایشگاه راس تنوره عربستان
عفو بین‌الملل: انتخابات نباید توجه‌ها را از جنایات اسرائیل منحرف کند
پکن به‌زودی فرستاده‌ای به غرب آسیا اعزام می‌کند
نتانیاهو از رأی‌دهندگان بن‌گویر خواست به لیکود رأی دهند