مدیرکل دامپزشکی مازندران از همکاری با اداره کل استاندارد و تسهیل فرآیند واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی و کاهش اقدامات موازی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - حمزه آقاپور کاظمی مدیرکل دامپزشکی مازندران در نشست هماهنگی تسهیل واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی که با حضور مدیرکل استاندارد مازندران و مسئولان این دو دستگاه در سالن جلسات استاندارد مازندران برگزار شد، گفت: این نشست در راستای پیگیری فرآیند تسهیل واردات توسط معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور و برابر دستورات معاونت هماهنگی اقتصادی استانداری مازندران برگزار شده است.

او افزود: استفاده از ظرفیت آزمایشگاه‌های همکار مشترک در حوزه استاندارد و دامپزشکی، همکاری در نمونه‌برداری، پلمب و تنظیم صورت‌جلسه مشترک، برگزاری جلسات کارشناسی برای اجرای مفاد تفاهم‌نامه و انجام ارزیابی انطباق، بازرسی، نمونه‌برداری و آزمون از محور‌های اصلی این همکاری است.

مدیرکل دامپزشکی مازندران گفت: نظارت ناکافی می‌تواند به افت محسوس کیفیت کالا و تأثیر چشمگیر در وضعیت تولید منجر شود بنابراین، اقدام مشترک پیش‌رو باید علاوه بر تسهیل ترخیص، تضمین‌کننده سلامت کالا، شفافیت در ارزیابی انطباق و پاسخ‌گویی مشترک دستگاه‌ها باشد.

آقاپور کاظمی افزود: این همکاری از اقدامات موازی‌کاری می‌کاهد و زمینه کاهش زمان ترخیص کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی در بنادر استان را فراهم می‌کند.

عباس رحیمی گلوگاهی مدیرکل استاندارد مازندران نیز همکاری دامپزشکی و استاندارد در بنادر سه‌گانه مازندران را در چارچوب مدیریت زنجیره تأمین کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی دانست و گفت: تأخیر در ترخیص یا تکرار بازرسی‌ها، هزینه‌های لجستیکی و قیمت تمام‌شده تولید را افزایش می‌دهد. در چنین ساختاری، تجمیع نمونه‌برداری، پلمب و تنظیم صورت‌جلسه مشترک و استفاده از آزمایشگاه‌های همکار مشترک می‌تواند از موازی‌کاری دستگاه‌های اجرایی بکاهد و زمان پاسخ‌دهی را کوتاه‌تر کند.

برچسب ها: دامپزشکی مازندران ، واردات کالا
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