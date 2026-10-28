هم‌زمان با فصل پاییز، برداشت زعفران در مزارع چهارمحال‌وبختیاری آغاز شده است. محصولی ارزشمند که با گل‌های بنفش و کلاله‌های سرخ خود، جلوه‌ای تماشایی به مزارع استان بخشیده و فرصتی برای توسعه کشاورزی اقتصادی و رونق تولید در مناطق روستایی فراهم کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه‌ نعمتیان - طبق گفته حسین بهرامی رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال‌وبختیاری، سطح زیرکشت زعفران در استان به حدود ۴۰۰ هکتار رسیده و سالانه به‌طور متوسط ۳۰ تا ۴۰ هکتار به سطح کشت این محصول افزوده می‌شود.

وی افزود: سال گذشته حدود یک تن و ۳۵۰ کیلوگرم زعفران در چهارمحال‌وبختیاری تولید شد آماری که بیانگر ظرفیت استان برای توسعه کشت گیاهان دارویی و بهره‌گیری از محصولات دارای ارزش اقتصادی بالاست.

بهرامی بیان داشت: شرایط اقلیمی و ارتفاع مناطق مختلف استان، زمینه مناسبی برای کشت زعفران در مناطق مستعد فراهم کرده است. این محصول در مقایسه با بسیاری از محصولات زراعی، نیاز آبی نسبتاً کمتری دارد و می‌تواند در چارچوب برنامه‌ریزی علمی و متناسب با ظرفیت منابع آب و خاک، در اصلاح الگوی کشت نقش‌آفرین باشد.

وی گفت: برداشت زعفران، از چیدن گل‌ها تا جداسازی کلاله‌های سرخ و خشک‌کردن اصولی، نیازمند دقت و رعایت استاندارد‌های فنی و بهداشتی است مراحلی که نقش مهمی در حفظ عطر، رنگ و کیفیت محصول نهایی دارند.

بهرامی ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های فرآوری و بسته‌بندی، ایجاد هویت تجاری مستقل برای زعفران چهارمحال‌وبختیاری و تقویت شبکه‌های بازاریابی و فروش، از ظرفیت‌های مهم افزایش ارزش افزوده این محصول به شمار می‌روند ظرفیتی که می‌تواند به افزایش درآمد کشاورزان، ایجاد اشتغال و رونق اقتصاد روستایی استان کمک کند.

در ادامه تصاویری از برداشت طلای سرخ در بام ایران را از قاب دوربین باشگاه خبرنگاران جوان به تماشا بنشینید.

برچسب ها: جهاد کشاورزی ، برداشت زعفران
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