باشگاه خبرنگاران جوان -چهاردهمین نمایشگاه خودرو تا روز جمعه ۸ آبان ماه در محل نمایشگاه بین‌المللی رشت دائر شده است. هادی حق‌شناس، استاندار گیلان در افتتاح این نمایشگاه با تأکید بر نقش خودرو‌های ایمن، کم‌مصرف و متناسب با قدرت خرید مردم در رونق گردشگری گفت: توسعه این صنعت علاوه بر جاذبه‌های طبیعی، نیازمند حمل‌ونقل مناسب، مراکز اقامتی و پذیرایی باکیفیت و زیرساخت‌های هوایی و ریلی کارآمد است تا زمینه ارتقای خدمات گردشگری و جذب سرمایه‌گذاری در استان فراهم شود.

او با اشاره به اهمیت تولید و عرضه خودرو‌های متناسب با نیاز مصرف‌کنندگان افزود: برخورداری از خودرو‌های ایمن، کم‌مصرف و با قیمت مناسب، از مؤلفه‌های مهمی است که علاوه بر پاسخگویی به نیاز‌های حمل‌ونقل مردم، می‌تواند در ارتقای کیفیت سفر و توسعه گردشگری نقش داشته باشد.

پیگیری تأمین زمین برای سرمایه‌گذاری در صنعت خودروسازی

استاندار گیلان همچنین به پیگیری‌های انجام شده برای فراهم‌سازی زمینه سرمایه‌گذاری در حوزه خودروسازی اشاره و تصریح کرد: تأمین زمین مورد نیاز برای اجرای طرح سرمایه‌گذاری در این بخش از موضوعات مطرح شده است که باید در کنار سایر الزامات اجرایی و اقتصادی بررسی و پیگیری شود.

حق‌شناس بر ضرورت فراهم‌سازی شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری در این صنعت و توجه به نیاز مصرف‌کنندگان در تولید و عرضه خودرو‌های ایمن، باکیفیت و اقتصادی تأکید کرد. به گفته او، ایجاد صنعت خودروسازی در گیلان می‌تواند ارزش افزوده، اشتغال و بخشی از منافع اقتصادی این صنعت را برای استان به همراه داشته باشد.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان