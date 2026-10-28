استاندار گیلان بر پیگیری و بررسی الزامات اجرایی و اقتصادی برای اجرای طرح سرمایه‌گذاری در صنعت خودروسازی در این استان تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -چهاردهمین نمایشگاه خودرو تا روز جمعه ۸ آبان ماه در محل نمایشگاه بین‌المللی رشت دائر شده است. هادی حق‌شناس، استاندار گیلان در افتتاح این نمایشگاه با تأکید بر نقش خودرو‌های ایمن، کم‌مصرف و متناسب با قدرت خرید مردم در رونق گردشگری گفت: توسعه این صنعت علاوه بر جاذبه‌های طبیعی، نیازمند حمل‌ونقل مناسب، مراکز اقامتی و پذیرایی باکیفیت و زیرساخت‌های هوایی و ریلی کارآمد است تا زمینه ارتقای خدمات گردشگری و جذب سرمایه‌گذاری در استان فراهم شود.

او با اشاره به اهمیت تولید و عرضه خودرو‌های متناسب با نیاز مصرف‌کنندگان افزود: برخورداری از خودرو‌های ایمن، کم‌مصرف و با قیمت مناسب، از مؤلفه‌های مهمی است که علاوه بر پاسخگویی به نیاز‌های حمل‌ونقل مردم، می‌تواند در ارتقای کیفیت سفر و توسعه گردشگری نقش داشته باشد.

پیگیری ایجاد صنعت خودروسازی در گیلان

پیگیری تأمین زمین برای سرمایه‌گذاری در صنعت خودروسازی

استاندار گیلان همچنین به پیگیری‌های انجام شده برای فراهم‌سازی زمینه سرمایه‌گذاری در حوزه خودروسازی اشاره و تصریح کرد: تأمین زمین مورد نیاز برای اجرای طرح سرمایه‌گذاری در این بخش از موضوعات مطرح شده است که باید در کنار سایر الزامات اجرایی و اقتصادی بررسی و پیگیری شود.

پیگیری ایجاد صنعت خودروسازی در گیلان

حق‌شناس بر ضرورت فراهم‌سازی شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری در این صنعت و توجه به نیاز مصرف‌کنندگان در تولید و عرضه خودرو‌های ایمن، باکیفیت و اقتصادی تأکید کرد. به گفته او، ایجاد صنعت خودروسازی در گیلان می‌تواند ارزش افزوده، اشتغال و بخشی از منافع اقتصادی این صنعت را برای استان به همراه داشته باشد.

پیگیری ایجاد صنعت خودروسازی در گیلان

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان

برچسب ها: صنعت خودروسازی ، تأمین زمین
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