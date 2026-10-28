باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر کوهی در آئین آغاز عملیات اجرایی پروژه تأمین آب ناحیه صنعتی انگوت اظهار کرد: عملیات اجرایی طرح تأمین آب ناحیه صنعتی انگوت و مجموعه شستا با اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیارد ریال آغاز شد؛ پروژه‌ای زیرساختی که تکمیل آن می‌تواند زمینه استقرار سرمایه‌گذاران، واگذاری زمین صنعتی و افزایش ظرفیت تولید در این منطقه را فراهم کند.

او افزود: این طرح با مشارکت شرکت آب و فاضلاب، شرکت شهرک‌های صنعتی و شرکت شهرک‌های کشاورزی استان اردبیل اجرا می‌شود و هدف آن، تأمین همزمان آب مورد نیاز ناحیه صنعتی انگوت و مجموعه شستا در منطقه است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل تأمین آب را پیش‌نیاز استقرار واحد‌های تولیدی دانست و بیان کرد: فراهم بودن امکانات زیربنایی از مهم‌ترین الزامات جذب سرمایه‌گذار در شهرک‌ها و نواحی صنعتی است و تأمین آب ناحیه صنعتی انگوت می‌تواند مسیر واگذاری زمین به متقاضیان سرمایه‌گذاری را هموار کند.

کوهی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌ها در رونق فعالیت‌های اقتصادی اظهار کرد: دسترسی به منابع پایدار آب در راه‌اندازی واحد‌های تولیدی اهمیت اساسی دارد.

او افزود: با تکمیل این پروژه و فراهم شدن شرایط لازم برای فعالیت ناحیه صنعتی انگوت، می‌توان به توسعه تولید، ایجاد فرصت‌های اقتصادی و رونق صنعتی در این منطقه امیدوار بود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل همچنین به اقدامات انجام شده برای آماده‌سازی زیرساخت‌های این ناحیه اشاره کرد و گفت: تاکنون بخشی از عملیات بازگشایی معابر و اقدامات مربوط به انتقال برق در این منطقه انجام شده است.

کوهی از تولید ۶ مگاوات برق خورشیدی در مجاورت ناحیه صنعتی و تصریح کرد: با برنامه‌های اجراشده در حوزه تأمین انرژی ۹ هکتار از اراضی ناحیه صنعتی انگوت برای احداث نیروگاه خورشیدی در اختیار شرکت توزیع نیروی برق استان قرار گرفته است.

او ادامه داد: عملیات اجرایی این نیروگاه نیز آغاز شده و ظرفیت پیش‌بینی‌شده آن ۶ مگاوات است که می‌تواند در تأمین برق مورد نیاز واحد‌های تولیدی مستقر در این ناحیه نقش مؤثری ایفا کند.

منبع: شهرک صنعتی