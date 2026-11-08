باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدعلی رضایی، رئیس اتحادیه گیاهان دارویی، زعفران و فرآورده‌های غذایی، گفت: در حال حاضر ۹۰ درصد زعفران جهان در ایران تولید می‌شود، اما تنها ۱۲ درصد از تجارت جهانی این محصول در اختیار ایران است.

به گفته وی، بر اساس آمار، سطح زیر کشت زعفران در کشور حدود ۱۵۰ هزار هکتار است و ایجاد زنجیره ارزش این محصول باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین با مکانیزه کردن فرآیند تولید و آموزش کشاورزان می‌توان بهره‌وری مزارع را افزایش داد.

رضایی ادامه داد: در حال حاضر به‌طور میانگین سه کیلوگرم زعفران در هر هکتار برداشت می‌شود، در حالی که با ارتقای دانش فنی و آموزش کشاورزان می‌توان این میزان را به ۱۰ کیلوگرم در هکتار افزایش داد.

وی با بیان اینکه ظرفیت کارخانه‌های تولید و فرآوری زعفران در کشور به میزان کافی وجود دارد، افزود: در حوزه فرآوری محصولات و فناوری‌های مورد استفاده، برخی کشورهای دیگر در زمینه فروش جایگاه بالاتری دارند، اما در حوزه تولید عصاره زعفران، شرکت‌های دانش‌بنیان خوبی در کشور فعالیت می‌کنند و اقدامات مناسبی انجام شده است.

این مقام مسئول یکی از نقاط ضعف حوزه صادرات را مشکلات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات دانست و گفت: این موضوع معضل جدی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است و امیدواریم بانک مرکزی برای حل این مشکلات اقدام کند.

رضایی با بیان اینکه مشکلات بازگشت ارز به قاچاق محصول دامن زده است، افزود: با توجه به آمار برداشت زعفران، میزان صادرات و موجودی محصول در انبارها می‌توان برآوردی از میزان قاچاق این محصول داشت.

به گفته وی، با توجه به شرایط جنگی کشور، هزینه‌های حمل‌ونقل نسبت به ماه‌های اخیر چند برابر شده و گمرکات برخی کشورها نیز بسته شده است؛ از این رو صادرکنندگان با هزینه و ریسک بالایی اقدام به صادرات می‌کنند.

رضایی سطح زیر کشت زعفران در کشور را ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار هکتار اعلام کرد و افزود: ظرفیت تولید بیش از ۵۰۰ تا ۶۰۰ تن زعفران در کشور وجود دارد و امیدواریم در آینده بتوانیم میزان تولید را به هزار تن برسانیم تا جایگاه خود را به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده این محصول در جهان حفظ کنیم.

به گفته وی، پیش‌بینی می‌شود امسال میزان تولید زعفران در کشور به بیش از ۳۰۰ تن برسد.