دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم از تعیین مهلت ۱۵ روزه برای اخذ مجوز‌های قانونی فروشگاه‌های زنجیره‌ای خبر داد و بر ساماندهی فعالیت این واحد‌ها با رعایت مقررات، حفظ حقوق کسبه و اصناف محلی و توزیع متوازن فروشگاه‌ها در سطح شهر تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم از تعیین مهلت ۱۵ روزه برای اخذ مجوز‌های قانونی فروشگاه‌های زنجیره‌ای خبر داد و بر ساماندهی فعالیت این واحد‌ها با رعایت مقررات، حفظ حقوق کسبه و اصناف محلی و توزیع متوازن فروشگاه‌ها در سطح شهر تأکید کرد.

 

حمید حسنی‌نیا، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم، در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف وضعیت مجوز‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای اظهار کرد: این واحد‌ها باید ظرف ۱۵ روز برای دریافت مجوز‌های قانونی لازم اقدام کنند و دستگاه‌های مسئول نیز موضوع را بررسی و پیگیری کنند تا فعالیت آنها در چارچوب قوانین و مقررات انجام شود.

 

وی افزود: ساماندهی فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای باید با در نظر گرفتن حقوق شهروندان، مطالبات اتحادیه صنوف مواد غذایی و ضوابط قانونی صورت گیرد تا از بروز اختلافات و مشکلات احتمالی در حوزه فعالیت‌های صنفی پیشگیری شود.

 

حجت‌الاسلام ابوالفضل فرحبخش، رئیس دادگستری شهرستان بم نیز در این جلسه بر ضرورت توزیع متوازن فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سطح شهر تأکید کرد و گفت: پراکندگی جغرافیایی این فروشگاه‌ها نباید به چند منطقه خاص محدود شود؛ بلکه باید در مناطقی که فروشگاه‌های بزرگ وجود ندارند نیز امکان فعالیت این واحد‌ها و دسترسی شهروندان به خدمات آنها فراهم شود.

 

وی با تأکید بر لزوم صیانت از حقوق کسبه و فعالان صنفی افزود: در ساماندهی فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای جدید، نباید به حقوق کسبه و اصناف محلی آسیب وارد شود و لازم است ضمن رعایت قوانین و مقررات، شرایطی عادلانه برای فعالیت همه فعالان اقتصادی فراهم شود.

 

رئیس دادگستری شهرستان بم خاطرنشان کرد: توزیع جغرافیایی فروشگاه‌های زنجیره‌ای باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن تأمین نیاز‌های شهروندان، مناطق فاقد فروشگاه‌های بزرگ نیز مورد توجه قرار گیرند و تعادل در ارائه خدمات و حفظ حقوق قانونی کسبه برقرار شود.

برچسب ها: دادگستری ، فروشگاه
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مهلت ۱۵ روزه دادستانی بم به فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای اخذ مجوز‌های قانونی
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