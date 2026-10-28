باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سید بصیر هاشمی در نوزدهمین اجلاس خیرین تأمین سلامت استان فارس با قدردانی از خدمات ماندگار خیرین سلامت طی بیش از دو دهه فعالیت منسجم مجمع خیرین سلامت استان، اظهار کرد: ارائه خدمات مطلوب در حوزه بهداشت و درمان بدون همراهی نیکوکاران با دشواری‌های فراوانی همراه است؛ چرا که دانشگاه علوم پزشکی به‌تنهایی قادر به پاسخگویی به تمامی نیاز‌های این حوزه نیست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به بازدید‌های میدانی خود از آثار ارزشمند حضور خیرین در بخش‌های مختلف درمانی و تجهیزات پزشکی، بر ضرورت استمرار رویکرد «اولویت‌بندی نیازها» تأکید کرد.

او افزود: علاوه بر حوزه‌های درمان، بهداشت و تجهیزات، امسال بخش‌های دیگری نظیر آموزش، پژوهش و تأمین خوابگاه‌های دانشجویی نیز در زمره اولویت‌های کلیدی قرار گرفته‌اند که امیدواریم خیرین نیک‌اندیش در این زمینه‌ها نیز حضور پررنگ‌تری داشته باشند.

حجم کمک‌های نیکوکاران و ترویج فرهنگ احسان

هاشمی با اشاره به حجم بالای مشارکت‌های مردمی در سال‌های گذشته گفت: بر اساس آمار‌های موجود، میزان کمک‌های خیرین به حوزه بهداشت و درمان کشور به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

او دستاورد بزرگ فعالیت مجمع خیرین سلامت را فراتر از تأمین منابع مالی دانست و تصریح کرد: این مجموعه نقشی اثربخش در گسترش فرهنگ نیکوکاری، ترغیب اقشار مختلف به کار‌های خیر و ارتقای اعتماد عمومی ایفا کرده است که استمرار این رویکرد می‌تواند الگویی موفق در سطح ملی باشد.

علی‌اکبر رامجردی مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان فارس نیز با اشاره به نقش مؤثر نیکوکاران در توسعه خدمات بهداشتی و درمانی اظهار کرد: خیرین سلامت در طول ۲۴ سال فعالیت این مجموعه، با گذشتن از وقت، انرژی، عمر، دارایی و اعتبار خود، برای تحقق نیت‌های خیرخواهانه و رفع نیاز‌های مردم تلاش کرده‌اند.

او با بیان اینکه تحقق هر اقدام خیرخواهانه مستلزم پیگیری‌های متعدد و همکاری مجموعه‌ای از افراد و نهادهاست، افزود: اعضای هیئت‌مدیره، هیئت‌امنا و کارشناسان حوزه بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی، در کنار خیرین، فراتر از وظایف اداری و سازمانی خود وقت می‌گذارند و برای به ثمر رسیدن طرح‌های سلامت تلاش می‌کنند.

مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان فارس با اشاره به همراهی مدیران دانشگاه علوم پزشکی در دوره‌های مختلف بیان کرد: از زمان تشکیل مجمع در سال ۱۳۸۱ تاکنون، مدیران و مسئولان مختلف دانشگاه علوم پزشکی تعامل با خیرین را صرفاً یک وظیفه اداری ندانسته‌اند، بلکه این همکاری را فرصتی برای خدمت بیشتر به مردم و عاملی برای افزایش برکت و رضایت در زندگی خود تلقی کرده‌اند.

رامجردی با تأکید بر نقش خیرین در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی کشور گفت: برخلاف این تصور که ممکن است در روز‌های سخت، خیرین به دلیل مشکلات و گلایه‌ها از فعالیت‌های خیرخواهانه فاصله بگیرند، تجربه نشان داده است که در چنین شرایطی حضور و مشارکت آنان پررنگ‌تر می‌شود و برای رفع کمبود‌ها به سراغ مدیران و مسئولان می‌روند تا اعلام کنند برای کمک و همراهی آماده‌اند.

او ادامه داد: بسیاری از خیرین ممکن است انتقاد‌ها و گلایه‌هایی داشته باشند، اما هنگام مواجهه با نیاز‌های مردم و ضرورت انجام کار، این مسائل را کنار می‌گذارند و برای خدمت به جامعه و کشور پای کار می‌آیند.

جذب یک‌هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان کمک خیرین در دو سال

مدیرعامل مجمع خیرین سلامت فارس با اشاره به افزایش مشارکت‌های مردمی در دو سال گذشته اظهار کرد: در این مدت، با وجود مشکلات فراوان، میزان کمک‌های جذب‌شده از سوی خیرین تقریباً دو برابر سال‌های قبل بوده و مجموع این کمک‌ها به یک‌هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان رسیده است.

او این میزان مشارکت را حاصل احساس مسئولیت اجتماعی و توجه خیرین به نیاز‌های مردم دانست و افزود: فعالیت خیرخواهانه الزاماً به برخورداری از ثروت فراوان وابسته نیست؛ آنچه اهمیت دارد، روحیه ایثار، همت، نگاه مسئولانه و اراده برای کمک به دیگران است.

رامجردی با اشاره به نمونه‌هایی از فداکاری خیرین بیان کرد: در طول ۲۴ سال فعالیت مجمع، افرادی را دیده‌ایم که دیه فرزند خود را برای کار خیر اختصاص داده‌اند، افرادی که با وجود استفاده از موتورسیکلت برای رفت‌وآمد شخصی، برای تأمین نیاز‌های یک روستا خودرو تهیه کرده‌اند و کسانی که تمام دارایی خود، از جمله تنها آپارتمان محل زندگی‌شان را به امور خیر اختصاص داده‌اند.

او افزود: این نمونه‌ها نشان می‌دهد که کار خیر تنها به افراد متمول و برخوردار از امکانات مالی گسترده محدود نیست و در جامعه افرادی حضور دارند که با وجود برخورداری از امکانات محدود، با انگیزه و همت بالا برای رفع مشکلات دیگران اقدام می‌کنند.

تأکید بر توسعه تجهیزات و خدمات پیشگیرانه سلامت

مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان فارس با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در بخشی از فعالیت‌های خیرین سلامت گفت: در کنار اقدامات گسترده‌ای که تاکنون در زمینه ساخت مراکز درمانی انجام شده است، لازم است توجه بیشتری به توسعه و تجهیز مراکز موجود، نگهداری از زیرساخت‌های درمانی و ارتقای کیفیت خدمات اختصاص یابد.

رامجردی ادامه داد: همچنین حوزه‌هایی مانند بهداشت و پیشگیری، آموزش سلامت، مددکاری اجتماعی و حمایت از بیماران و همراهان آنان از جمله بخش‌هایی است که همچنان نیازمند توجه و مشارکت خیرین است.

او با تأکید بر اینکه نیاز‌های حوزه سلامت تنها به ساخت مراکز درمانی محدود نمی‌شود، خاطرنشان کرد: حمایت از بیماران، رسیدگی به مشکلات آنان و همراهانشان و تقویت خدمات پیشگیرانه باید در کنار توسعه زیرساخت‌ها مورد توجه قرار گیرد تا منابع و ظرفیت‌های خیرین متناسب با نیاز‌های روز جامعه به کار گرفته شود.

او در پایان با قدردانی از خیرین، اعضای هیئت‌امنا و هیئت‌مدیره، کارشناسان حوزه سلامت و مسئولانی که در این مسیر همکاری داشته‌اند، ابراز امیدواری کرد اقدامات انجام‌شده در استان فارس در شرایط دشوار کنونی تداوم یابد و تجربه‌های موفق این استان به الگویی برای سایر نقاط کشور تبدیل شود. همچنین از حضور نماینده استاندار فارس در این مراسم قدردانی شد.