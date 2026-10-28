شهردار منطقه تاریخی فرهنگی شیراز با اشاره به آغاز عملیات بهسازی و روکش آسفالت زیرگذر زند با هدف ارتقای کیفیت و تاب‌آوری زیرساخت‌های شهری، از انسداد شبانه این مسیر به مدت ۱۰ شب خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسام‌الدین اسدزاده اظهار داشت: عملیات بهسازی و اجرای روکش آسفالت زیرگذر زند با هدف ارتقای کیفیت و تاب‌آوری زیرساخت‌های شهری و تسهیل تردد شهروندان در حال اجراست.

او با اشاره به زمان‌بندی اجرای این پروژه افزود: این مسیر به مدت ۱۰ شب، از ساعت ۲۲ تا ۶ صبح روز بعد، به‌طور کامل مسدود خواهد بود.

شهردار منطقه تاریخی فرهنگی شیراز تصریح کرد: با توجه به انسداد شبانه این محور پرتردد، شهروندان و گردشگران گرامی می‌توانند برای تردد در مسیر شرق به غرب از خیابان تختی و برای مسیر غرب به شرق از خیابان‌های لطفعلی‌خان زند و هجرت به‌عنوان مسیر‌های جایگزین استفاده کنند.

اسدزاده با بیان اینکه همکاری شهروندان در اجرای پروژه‌های عمرانی نقش کلیدی دارد، خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه مدیریت شهری بر این است که با سرعت‌بخشی به عملیات اجرایی و رعایت استاندارد‌های لازم، این پروژه در کمترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد و از بروز ترافیک سنگین جلوگیری شود.

منبع: شهرداری شیراز

برچسب ها: شهرداری شیراز ، بافت تاریخی ، انسداد ، بهسازی ، روکش ، آسفالت
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