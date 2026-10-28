باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان + فیلم

توپخانه رژیم صهیونیستی حومه شهر مفدون در جنوب لبنان را هدف قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی حومه شهر مفدون در جنوب لبنان را گلوله‌باران کرد.

 

مطالب مرتبط
حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان + فیلم
young journalists club

اعتراف ترامپ؛ پایان روایت‌سازی‌ها درباره نقض تفاهم‌نامه با ایران + فیلم

حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان + فیلم
young journalists club

روایت سفیر پیشین ایران در لبنان از ماجرای پیجر‌ها و عیادت رهبر معظم انقلاب از او + فیلم

حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان + فیلم
young journalists club

رژیم اسرائیل برای عربستان و امارات چه نقشه‌ای دارد؟ + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
 چرا به کارمندان اجاره‌ای اینترنشنال می‌گوییم خائن و وطن‌فروش به روایت تصویر! + فیلم
۵۹۸

 چرا به کارمندان اجاره‌ای اینترنشنال می‌گوییم خائن و وطن‌فروش به روایت تصویر! + فیلم

۰۶ . آبان . ۱۴۰۵
بن‌سلمان در سراشیبی سقوط! + فیلم
۳۹۴

بن‌سلمان در سراشیبی سقوط! + فیلم

۰۶ . آبان . ۱۴۰۵
پهلوی در خدمت پروژه اسرائیل؛ از آشوب‌سازی تا رؤیای تجزیه ایران + فیلم
۲۷۲

پهلوی در خدمت پروژه اسرائیل؛ از آشوب‌سازی تا رؤیای تجزیه ایران + فیلم

۰۶ . آبان . ۱۴۰۵
بزرگ‌ترین بندر اقیانوسی کشور در کجاست؟ + فیلم
۲۶۸

بزرگ‌ترین بندر اقیانوسی کشور در کجاست؟ + فیلم

۰۶ . آبان . ۱۴۰۵
واشنگتن دیگر توان پیشبرد جنگ ترکیبی علیه ایران را ندارد + فیلم
۲۶۰

واشنگتن دیگر توان پیشبرد جنگ ترکیبی علیه ایران را ندارد + فیلم

۰۶ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha