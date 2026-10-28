توسعه طلای سرخ در بام شرق ایران؛ سطح زیر کشت زعفران در سیستان و بلوچستان به ۵۱ هکتار رسید

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید نارویی اظهار داشت: در راستای بهره‌مندی از این مزایا و با مشارکت بهره‌برداران پیشرو، سازمان جهاد کشاورزی گام‌های مؤثری را برای توسعه کشت این محصول کم‌آب‌بر در چند سال اخیر برداشته است.

وی با اشاره به اینکه شهرستان‌های زاهدان، خاش، تفتان و میرجاوه به عنوان مراکز اصلی تولید زعفران در استان شناخته می‌شوند، افزود: خوشبختانه هم‌اکنون و علی‌رغم محدودیت‌های اعتباری، سطح زیر کشت این محصول ارزشمند به ۵۱ هکتار و میزان تولید آن به ۲۷۰ کیلوگرم رسیده است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان در پایان تصریح کرد: توسعه کشت گیاهان دارویی و محصولات کم‌آب‌بر با ارزش اقتصادی بالا، یکی از راهبردهای اصلی این سازمان در راستای اصلاح الگوی کشت و ارتقای درآمد کشاورزان منطقه است.

سازمان جهاد کشاورزی استان