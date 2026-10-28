مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان از ارتقا ایمنی و اجرای طرح جایگزینی نیوجرسی با گاردریل به طول یک کیلومتر در محدوده لوتک، در محور مواصلاتی زابل، با هدف ارتقای ایمنی تردد و کاهش مخاطرات ناشی از طوفان‌های ماسه‌ای این منطقه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - شهرام مبارکی با اشاره به شرایط خاص اقلیمی محدوده لوتک اظهار کرد: این منطقه به دلیل وزش طوفان‌های محلی و حرکت ماسه‌های بادی، از مناطق مستعد تجمع ماسه در حاشیه راه است که این شرایط می‌تواند بر ایمنی تردد وسایل نقلیه تأثیرگذار باشد.

وی افزود: در محدوده بعد از لوتک به سمت زابل، تجمع ماسه‌های بادی در پشت موانع بتنی نیوجرسی، مخاطراتی را برای خودروهای عبوری ایجاد می‌کرد و احتمال برخورد وسایل نقلیه با این موانع را افزایش می‌داد که در راستای مدیریت این مخاطرات و متناسب با شرایط محیطی منطقه، نیوجرسی‌های موجود جمع‌آوری و گاردریل به طول یک کیلومتر در این محدوده اجرا شد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان تصریح کرد: این اقدام با هدف کاهش زمینه تجمع ماسه‌های بادی در پشت موانع، مدیریت مخاطرات ناشی از طوفان‌های ماسه‌ای و افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای انجام شده است.

مبارکی در پایان بر اهمیت اجرای اقدامات پیشگیرانه و استفاده از راهکارهای متناسب با شرایط اقلیمی مناطق مستعد طوفان و ماسه‌های روان در راستای ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی تأکید کرد.

حمل و نقل جاده‌ای استان 

برچسب ها: محور مواصلاتی ، حمل و نقل جاده ای
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