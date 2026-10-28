مأموران اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان گیلان در عملیاتی غافلگیرانه یکی از اخلالگران کلان اقتصاد کشور را در رشت شناسایی و دستگیر کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان – سردار حسین حسن‌پور، فرمانده انتظامی استان گیلان از دستگیری متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور با ۶ هزار میلیارد تومان تعهد ارزی ایفا نشده طی یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه در شهرستان رشت خبر داد.

به گفته او، در پی صدور جلب سراسری برای یکی از مفسدان و اخلالگران کلان اقتصادی به اتهام عدم ایفای تعهدات ارزی ناشی از صادرات، دستگیری این فرد به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی استان گیلان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان گیلان با اشاره به اینکه میزان تعهدات ارزی ایفا نشده این متهم ۶۷ ساله معادل تقریبی ۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، افزود: مأموران اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی، رصد فنی و ساعت‌ها تعقیب و مراقبت، مخفیگاه متهم را در شهرستان رشت شناسایی و این فرد را دستگیر کردند.

سردار حسن‌پور با اشاره به انتقال متهم به پلیس آگاهی تصریح کرد: پلیس با اخلالگران نظام اقتصادی و مفسدان بازار ارز قاطعانه و بدون اغماض برخورد می‌کند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان

برچسب ها: اخلالگر اقتصادی ، پلیس گیلان
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