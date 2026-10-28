مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان از محکومیت متخلف قاچاق سوخت به پرداخت ۴۳ میلیارد ریال جزای نقدی در زاهدان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ایرج عزیزی گفت: پرونده فروش و اتلاف ۵۹ هزار و ۵۶۵ لیتر نفت‌گاز به ارزش ۱۶ میلیارد و ۶۵۹ میلیون ریال، در شعبه سوم رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی زاهدان رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان افزود: در بررسی تراکنش‌های سوخت‌گیری و اسناد حمل مشخص شد بارنامه‌هایی خارج از مسیر مبدأ و مقصد صادر شده و متهم بر اساس آنها برای دریافت سوخت اقدام کرده است.

وی ادامه داد: شعبه با بررسی مدارک و مستندات، اتهام انتسابی را محرز و مستند به قوانین مربوطه، متهم را به پرداخت ۲۹ میلیارد و ۲۵۳ میلیون ریال جزای نقدی بابت قاچاق سوخت و ۱۴ میلیارد و ۶۲۶ میلیون ریال بابت بهای سوخت تلف‌شده محکوم کرد.

عزیزی گفت: مجموع محکومیت مالی این پرونده ۴۳ میلیارد و ۸۷۹ میلیون ریال است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان گفت: اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از بررسی تراکنش‌های کارت سوخت خودروی مربوطه این تخلف را کشف و گزارش آن را برای تعزیرات حکومتی زاهدان ارسال کرد.

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