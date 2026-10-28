باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیت‌الله سید علی‌اصغر دستغیب در نوزدهمین اجلاس خیران سلامت با اشاره به پیشینه حدود ربع قرن خدمات خالصانه خیران در استان فارس، اظهار کرد: اگرچه خداوند از منظر تکوینی با همه مخلوقات همراه است، اما معیت خاص و ویژه الهی نصیب کسانی می‌شود که با تقوا پیشه کردن و گام برداشتن در مسیر احسان، به مقام محبوبیت نزد حق‌تعالی دست می‌یابند.

او با استناد به کلام پیامبر مکرم اسلام (ص) در خصوص اینکه محبوب‌ترین افراد نزد خداوند «سودمندترین انسان‌ها برای عموم مردم» هستند، افزود: گستره این روایت مطلق است و نشان می‌دهد خدمت‌رسانی بی‌دریغ به همنوعان، بالاترین ارزش را درگاه الهی دارد.

آیت‌الله دستغیب خطاب به خیران حاضر در اجلاس تأکید کرد: شما باید قدر و جایگاه ارزشمند خود را بدانید؛ چرا که در شرایط کنونی، حضور حماسی آحاد ملت در صحنه‌ها در کنار استمرار فعالیت‌های خیرخواهانه در مجامعی از این دست، عزت، استقلال و شرف یک ملت آزاده را تضمین و حفظ می‌کند.

آرامش دل و اطمینان قلب؛ پاداش اخروی نیکوکاران

رئیس هیأت‌امنای مجمع خیرین سلامت فارس در بخش دیگری از سخنان خود، آثار معنوی نیکوکاری را برشمرد و تصریح کرد: محبوب خدا بودن ثمره‌ای جز برخورداری از آرامش دل در دنیا و اطمینان قلب در هنگام مواجهه با سرنوشت اخروی ندارد.

او در پایان با توصیه به انس با قرآن و تلاوت شبانه سوره مبارکه فجر، این آرامش درونی را گران‌بها‌ترین توشه برای لحظه عروج انسان از این عالم خاکی خواند.

محمود تابنده رئیس هیئت‌مدیره مجمع خیرین تأمین سلامت استان فارس با تأکید بر نقش خیرین در تأمین هزینه‌های درمان و توسعه خدمات سلامت گفت: مشارکت نیکوکاران تنها به ساخت بیمارستان محدود نمی‌شود، بلکه حمایت از دانشجویان نیازمند، کمک به بیماران و تأمین بخشی از هزینه‌های سنگین درمان نیز از جمله اقدامات این مجموعه است.

او با اشاره به آثار ماندگار فعالیت‌های خیرخواهانه در حوزه بهداشت و درمان اظهار کرد: برای ارزیابی نقش خیرین باید وضعیت زیرساخت‌های درمانی و خدمات سلامت را در سال‌های گذشته بررسی کرد و دید که مشارکت این افراد چه تأثیری در توسعه خدمات و پاسخ‌گویی به نیاز‌های مردم داشته است.

تابنده با اشاره به فعالیت‌های مجمع خیرین تأمین سلامت فارس افزود: اقدامات خیرین تنها به ساخت مراکز درمانی محدود نیست و حمایت از دانشجویانی که با مشکلات مالی یا کمبود محل اسکان مواجه هستند نیز از جمله زمینه‌های فعالیت این مجموعه به شمار می‌رود. ارائه تسهیلات و کمک‌های مالی به دانشجویان نیازمند و مشارکت در برنامه‌های مختلف بهداشتی از دیگر اقداماتی است که در این مسیر انجام شده است.

رئیس هیئت‌مدیره مجمع خیرین تأمین سلامت استان فارس با تأکید بر تداوم فعالیت‌های نیکوکارانه در شرایط دشوار اقتصادی بیان کرد: یکی از ویژگی‌های ارزشمند خیرین این است که حتی در روز‌هایی که مشکلات اقتصادی و اجتماعی افزایش می‌یابد، همچنان به فکر کمک به دیگران هستند و به جای تمرکز بر مسائل شخصی، از اقدامات خیرخواهانه و حمایت از نیازمندان سخن می‌گویند.

تابنده این رویکرد را جلوه‌ای ارزشمند از فرهنگ نیکوکاری دانست و گفت: تداوم این مشارکت‌ها نشان می‌دهد که مسئولیت‌پذیری اجتماعی و توجه به مشکلات مردم در میان خیرین جایگاه ویژه‌ای دارد.

او با اشاره به میزان کمک‌های جذب‌شده از خیرین سلامت فارس ادامه داد: در دو سال گذشته، یک‌هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان کمک خیرین در این حوزه جذب شده است؛ رقمی که بیانگر ظرفیت بالای مشارکت‌های مردمی در تأمین نیاز‌های حوزه سلامت است.

رئیس هیئت‌مدیره مجمع خیرین تأمین سلامت فارس با اشاره به افزایش هزینه‌های درمان اظهار کرد: امروزه تأمین هزینه برخی خدمات و تجهیزات پزشکی برای بیماران بسیار دشوار است و در مواردی، بیمه‌ها نیز تمام هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهند؛ ازاین‌رو، مشارکت خیرین در حمایت از بیماران اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

او با اشاره به هزینه بالای برخی تجهیزات پزشکی افزود: به‌عنوان نمونه، هزینه یک باتری قلب بنا بر مثال مطرح‌شده در این نشست، به حدود ۷۰۰ میلیون تومان می‌رسد و در شرایطی که این هزینه از سوی بیمه پوشش داده نشود، تأمین آن می‌تواند به یکی از مشکلات جدی بیمار و خانواده او تبدیل شود.

تابنده با تأکید بر اینکه کمک به بیماران باید متناسب با نیاز‌های واقعی آنان و با استفاده از ظرفیت‌های مختلف خیرین انجام شود، بیان کرد: نیکوکاران می‌توانند به شیوه‌های گوناگون، از جمله حمایت از بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها یا تأمین هزینه درمان بیماران، در این مسیر مشارکت کنند و انتخاب نوع کمک نیز می‌تواند با توجه به نظر و تمایل آنان انجام شود.

او با اشاره به تفاوت هزینه خدمات درمانی در مراکز مختلف گفت: تصور عمومی از فعالیت خیریه‌ها گاهی این است که تمام خدمات باید به‌صورت رایگان ارائه شود، درحالی‌که اداره مراکز درمانی و تأمین هزینه‌های خدمات پزشکی نیازمند منابع مالی قابل توجهی است.

رئیس هیئت‌مدیره مجمع خیرین تأمین سلامت فارس ادامه داد: در برخی موارد، خدمتی که در مراکز بخش خصوصی با هزینه بالاتری ارائه می‌شود، در بیمارستان خیریه با هزینه کمتری در اختیار بیمار قرار می‌گیرد.

تابنده در پایان با قدردانی از خیرین و مجموعه‌های درمانی همکار، بر ضرورت تداوم مشارکت‌های مردمی برای کاهش فشار هزینه‌های درمان بر بیماران و حمایت از اقشار نیازمند تأکید کرد.

خیرین سلامت فارس در نوسازی بیمارستان‌ها و تجهیزات پزشکی مشارکت کنند

نایب‌رئیس هیئت‌امنای مجمع خیرین تأمین سلامت فارس نیز در این مراسم با تأکید بر نقش اثرگذار خیرین در توسعه خدمات درمانی، پیشنهاد کرد خیرین علاوه بر ساخت بیمارستان و خرید تجهیزات، در بازسازی مراکز درمانی فرسوده، تعمیر تجهیزات پزشکی، نوسازی آمبولانس‌ها و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت نیز مشارکت کنند.

محمدهادی ایمانیه، اظهار کرد: خیرین فارس همواره مایه افتخار مردم این استان بوده‌اند و در حوزه‌های مختلف کار خیر، از وقف و کمک‌های معیشتی تا حمایت از حوزه سلامت، حضوری مؤثر و چشمگیر داشته‌اند.

او همچنین مؤسسه «امدادگران عاشورا» را از دیگر مجموعه‌های نیازمند حمایت خیرین معرفی کرد و افزود: این مؤسسه در زمینه کمک به تأمین هزینه‌های دارو و درمان بیماران مبتلا به سرطان فعالیت می‌کند و حمایت خیرین می‌تواند در کاهش مشکلات این بیماران و خانواده‌های آنان مؤثر باشد.

ایمانیه با اشاره به دیدار اخیر با مهندس رضازاده چگینی در ارتباط با آموزش‌وپرورش عشایری، از خیرین خواست در صورت تمایل، به رفع مشکلات این حوزه نیز کمک کنند.

او خاطرنشان کرد: حمایت از آموزش‌وپرورش عشایری می‌تواند زمینه‌ساز بهبود شرایط آموزشی دانش‌آموزان این مناطق باشد و خیرین، چه از جامعه عشایری باشند و چه علاقه‌مند به حمایت از عشایر، می‌توانند در این مسیر مشارکت کنند.

ایمانیه با اشاره به جایگاه استان فارس در فعالیت‌های خیرخواهانه افزود: استان فارس از نظر تعداد موقوفات جایگاه برجسته‌ای در کشور دارد و در دوران کرونا نیز خیرین این استان در تهیه بسته‌های معیشتی مشارکت گسترده‌ای داشتند. امروز نیز در شرایط مختلف، بخش قابل توجهی از بار حمایت‌های اجتماعی و خدماتی بر دوش خیرین است؛ افرادی که با رضایت و علاقه در مسیر خدمت به مردم گام برمی‌دارند.

او همچنین با گرامیداشت یاد خیرینی که در سال‌های گذشته در حوزه سلامت و سایر زمینه‌های نیکوکاری فعالیت داشته و اکنون به رحمت ایزدی پیوسته‌اند، یاد شهدای حوزه سلامت در دوران جنگ تحمیلی، همه‌گیری کرونا و جنگ اخیر را گرامی داشت و ابراز امیدواری کرد همگان در مسیر خدمت به مردم ادامه‌دهنده راه این عزیزان باشند.

نایب‌رئیس هیئت‌امنای مجمع خیرین تأمین سلامت فارس با بیان اینکه پیشنهاد‌های مربوط به مشارکت خیرین باید کارشناسی‌شده، به‌روز و متناسب با نیاز‌های واقعی نظام سلامت باشد، نخستین پیشنهاد خود را نوسازی و بازسازی مراکز درمانی عنوان کرد.

او توضیح داد: بسیاری از مراکز درمانی استان، به‌ویژه در شهر شیراز، به دلیل قدمت بالا با مشکلات ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی مواجه‌اند و برای ادامه ارائه خدمات مطلوب، به تعمیر و نوسازی نیاز دارند.

ایمانیه با اشاره به طرح مطرح‌شده برای بیمارستان نمازی با عنوان «هر خیّر، تعمیر یک اتاق»، این اقدام را ارزشمند دانست و افزود: با توجه به قدمت حدود ۷۰ساله بیمارستان نمازی، مشارکت خیرین در تعمیر اتاق‌های این مرکز درمانی می‌تواند اقدامی ماندگار باشد؛ به‌گونه‌ای که نام و یاد هر خیر در اتاقی که برای خدمت‌رسانی به بیماران آماده شده است، باقی بماند.

او ادامه داد: این نیاز تنها به بیمارستان‌های قدیمی محدود نیست و مراکز درمانی نوساز نیز با گذشت زمان و به دلیل حجم استفاده، به تعمیرات و بازسازی نیاز پیدا می‌کنند. تجهیزات پزشکی نیز با پیشرفت‌های علمی و فناوری باید به‌روز شوند و در مواردی تعمیر تخصصی آنها ضروری است.

ایمانیه با اشاره به ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان استان فارس در زمینه تعمیر تجهیزات پزشکی، از خیرین خواست در این حوزه نیز وارد عمل شوند و گفت: مشارکت خیرین در تعمیر بیمارستان‌ها و تجهیزات پزشکی، در کنار ساخت مراکز درمانی و خرید تجهیزات جدید، می‌تواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات سلامت داشته باشد.

او در ادامه، ساخت خوابگاه‌های متأهلان برای دانشجویان را از دیگر زمینه‌های مشارکت خیرین برشمرد و اظهار کرد: با همکاری شورای عالی خیرین استان و دانشگاه، ساخت خوابگاه‌های متأهلان در حال پیگیری است و فراهم‌کردن امکان زندگی دانشجویان در کنار خانواده‌هایشان، اقدامی ارزشمند به شمار می‌رود.

ایمانیه با اشاره به تلاش دانشجویان حوزه سلامت برای آموزش و خدمت‌رسانی به مردم افزود: حمایت از این دانشجویان و فراهم‌کردن شرایط مناسب زندگی برای آنان می‌تواند به بهبود وضعیت تحصیل و فعالیت حرفه‌ای آنها کمک کند.

او همچنین بر ضرورت حمایت مالی از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه سلامت تأکید کرد و گفت: جوانان مستعدی در این شرکت‌ها فعالیت می‌کنند که برای توسعه ایده‌ها و توانمندی‌های خود به سرمایه نیاز دارند. خیرین می‌توانند علاوه بر کمک به تعمیر و تأمین تجهیزات، از طریق مشارکت مالی نیز از این مجموعه‌ها حمایت کنند.

به گفته ایمانیه، مجموعه خیرین آمادگی دارد زمینه ارتباط میان خیرین و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه سلامت را فراهم کند تا ظرفیت‌های مالی و تخصصی موجود در مسیر رفع نیاز‌های نظام سلامت به کار گرفته شود.

نایب‌رئیس هیئت‌امنای مجمع خیرین تأمین سلامت فارس، فرسودگی بخشی از ناوگان آمبولانس کشور را از دیگر مسائل نیازمند توجه خیرین دانست و پیشنهاد کرد طرحی برای تعمیر و نوسازی آمبولانس‌های فرسوده استان دنبال شود.

او افزود: خیرین می‌توانند در قالب برنامه‌ای مشخص، در تعمیر آمبولانس‌های فرسوده و تأمین آمبولانس‌های جدید مشارکت کنند. همچنین برای واردات آمبولانس از خارج از کشور، هماهنگی‌های لازم با جمعیت هلال‌احمر انجام شده است و امکان استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای ورود این آمبولانس‌ها بدون پرداخت حقوق گمرکی وجود دارد.

حمایت از درمان بیماران در منزل و مبتلایان به سرطان

ایمانیه در بخش دیگری از سخنان خود، به فعالیت مؤسسه «طب متعالی» در زمینه ارائه خدمات درمانی در منزل اشاره کرد و گفت: برخی بیماران پس از پایان مرحله حاد بیماری و ترخیص از بیمارستان، همچنان به مراقبت و تجهیزات پزشکی نیاز دارند و انتقال آنها به منزل بدون فراهم‌کردن امکانات لازم امکان‌پذیر نیست.

او با اشاره به تجهیزاتی مانند تشک‌های مواج، تخت‌های بیمارستانی، دستگاه ساکشن، مانیتورینگ، اکسیژن‌ساز و کپسول اکسیژن، بر ضرورت مشارکت خیرین در تأمین این امکانات تأکید کرد.