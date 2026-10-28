باشگاه خبرنگاران جوان؛آرمان صالحی ـ سردار جمشید رضایی، فرمانده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان، پیش از ظهر امروز در اجلاسیه شهدای سلامت استان با گرامیداشت یاد شهدا، خاطراتی از حضور کادر درمان در جبهه‌های دفاع مقدس بیان کرد و گفت: در دوران نوجوانی و حضور در منطقه شلمچه، پزشکان متخصص، پرستاران، امدادگران و رانندگان آمبولانس را می‌دیدیم که با وجود بمباران، کمبود امکانات و دشواری‌های جنگ، برای درمان مجروحان در منطقه حضور داشتند.

وی افزود: آن روز‌ها این پرسش برایم مطرح بود که چرا پزشکان متخصص با وجود امکان فعالیت در مناطق امن و برخورداری از شرایط مناسب‌تر، حضور در جبهه و خدمت به مجروحان را انتخاب می‌کنند؛ اما فداکاری این افراد نشان داد که آنان با هدفی بزرگ‌تر و برای دفاع از جان انسان‌ها و خدمت به کشور، سختی‌ها را پذیرفته‌اند.

رضایی با تأکید بر اینکه میدان نبرد تنها به خط مقدم نظامی محدود نیست، اظهار کرد: کادر درمان در دوران دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و همه‌گیری کرونا، با دانش و مهارت خود در میدان دیگری از مجاهدت حضور داشته‌اند و برای نجات جان مردم و رزمندگان تلاش کرده‌اند. وی با اشاره به فداکاری شهیده دکتر زهره رسولی، از خانواده‌های معظم شهدا قدردانی کرد و صبر آنان در تحمل دوری عزیزانشان را شایسته احترام و اجر الهی دانست.