شهروندخبرنگار ما فیلمی از تجمعات شبانه مردم انقلابی شهرستان کاشمر استان خراسان رضوی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این شب‌های اقتدار و مقاومت ملتی آگاه، مؤمن و متعهد به پا خواستند تا با اراده‌ای استوار، سرنوشت خویش را رقم بزند. مردمانی که با حضور حماسی و شجاعانه خود در دفاع از عزت، شرف و اقتدار ملی نشان دادند تا پای جان برای این مرز و بوم ایستاده‌اند. این شب‌ها مردم انقلابی و همیشه در صحنه شهرستان کاشمر استان خراسان رضوی در سرتاسر ایران جلوه‌های درخشان از همبستگی و عزم راسخ ملتی است که هر شب، خیابان‌ها را میعادگاه غیرت، عشق و ایستادگی در برابر دشمنان بزرگ دنیا قرار داده‌اند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: احمد صادقی - خراسان رضوی

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: تجمع ها ، سوژه خبری ، رهبر شهید انقلاب
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار تهران؛
گرامیداشت جشن میلاد با سعادت حضرت زینب (س) در پردیس + عکس
شهروندخبرنگار البرز؛
برگزاری مراسم جشن میلاد حضرت زینب (س) ماهدشتی‌ها در قرار شبانه + عکس
شهروندخبرنگار خراسان جنوبی؛
برگزاری مراسم سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س) در روستای انارستانک
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
گلایه کارگران کارخانجات شهرک صنعتی کجوار از آسفالت فرسوده
نان روستائیان اهواز در پیچ و خم کاهش سهمیه آرد
تجمعات شبانه مردم کاشمر به ایستگاه ۲۴۱ رسید + فیلم
آخرین اخبار
تجمعات شبانه مردم کاشمر به ایستگاه ۲۴۱ رسید + فیلم
نان روستائیان اهواز در پیچ و خم کاهش سهمیه آرد
گلایه کارگران کارخانجات شهرک صنعتی کجوار از آسفالت فرسوده
درخواست اهالی پردیس برای نصب کنتور مستقل در مجتمع‌های بزرگ و پر جمعیت
معلمان حق التدریسی همچنان در انتظار تعیین تکلیف استخدام
گلایه از اجرا نشدن طرح خدمت سربازی در محل سکونت