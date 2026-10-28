باشگاه خبرنگاران جوان - در این شب‌های اقتدار و مقاومت ملتی آگاه، مؤمن و متعهد به پا خواستند تا با اراده‌ای استوار، سرنوشت خویش را رقم بزند. مردمانی که با حضور حماسی و شجاعانه خود در دفاع از عزت، شرف و اقتدار ملی نشان دادند تا پای جان برای این مرز و بوم ایستاده‌اند. این شب‌ها مردم انقلابی و همیشه در صحنه شهرستان کاشمر استان خراسان رضوی در سرتاسر ایران جلوه‌های درخشان از همبستگی و عزم راسخ ملتی است که هر شب، خیابان‌ها را میعادگاه غیرت، عشق و ایستادگی در برابر دشمنان بزرگ دنیا قرار داده‌اند.

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منبع: احمد صادقی - خراسان رضوی

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