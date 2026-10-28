باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ابومحمد الجولانی، رئیس خود خوانده سوریه و سرکرده تروریست‌های تحریرالشام، ادعا کرد که روابط اجتماعی میان عراق و سوریه باید بر روابط سیاسی مقدم باشد و افزود که دو کشور پیوند‌های تاریخی و سرنوشت مشترکی دارند. او همچنین بر اهمیت تقویت همکاری‌های دوجانبه تاکید کرد.

الجولانی در گفت‌وگویی تلویزیونی با شبکه دجله ادعا کرد که سوریه گذرگاهی راهبردی به دریا برای عراق و مسیری آسان برای انتقال نفت عراق به دریای مدیترانه است. وی با بیان اینکه سیاست‌های دو کشور باید بر پایه اشتراکات مشترک تنظیم شود، افزود که رود‌های دجله و فرات نماد شراکت دو ملت در زندگی هستند.

الجولانی درباره حضور پیشین خود در عراق در قامت یک تروریست توضیح داد که ورود نیرو‌های آمریکایی به این کشور در سال ۲۰۰۳، انگیزه اصلی سفر او به عراق و مقابله با اشغالگری بود! او ادعا کرد که موضعش ناشی از وابستگی تشکیلاتی یا وفاداری سازمانی نبود، بلکه از غیرت و احساس مسئولیت برای دفاع از عراق و مردم آن سرچشمه می‌گرفت!

او ادعا کرد که در سال ۲۰۰۵ زندانی شد و در حوادث فتنه طایفه‌ای عراق در سال ۲۰۰۶ مشارکتی نداشت. الجولانی ادامه داد که در دوران زندان به دلیل قطع اخبار، از تحولات عراق اطلاعی نداشت و پس از آزادی در سال ۲۰۱۱، هم‌زمان با آغاز جنگ داخلی سوریه، به کشورش بازگشت.

او با تمجید از ویژگی‌های مردم عراق گفت که عراقی‌ها مردمی با مرام، سخاوتمند، غیور و شجاع هستند و آنچه را در تاریخ درباره سخاوت آنان خوانده بود، در واقعیت نیز مشاهده کرده است.

سرکرده تروریست‌های تحریرالشام در بخش دیگری از سخنانش درباره تحولات منطقه‌ای گفت عراق و سوریه در مرحله‌ای خطرناک قرار دارند، اما می‌توانند اختیار تصمیم‌گیری خود را به دست بگیرند و سرنوشتشان را خود تعیین کنند. وی بر ضرورت استقلال تصمیم‌گیری کشور‌های منطقه تاکید کرد و خواستار جلوگیری از دخالت سیاست‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در امور داخلی این کشورها، همانند دوره‌های گذشته، شد.

الجولانی در ارتباط با مسائل داخلی عراق، از رویکرد‌های علی الزیدی، نخست‌وزیر این کشور، تمجید کرد و گفت که او برای مبارزه با فساد و انحصار سلاح در دست دولت مصمم است. او از جامعه عراق و نیرو‌های سیاسی خواست از این رویکرد‌ها حمایت کنند و نخست‌وزیر را در مسیر اداره دولت همراهی کنند.

الجولانی درحالی از خلع سلاح مقاومت در عراق حمایت کرد که تروریست‌های حاکم بر سوریه همچنان سلاح اختیار دارند و به کشتار هر صدای مخالفی ادامه می‌دهند، او در ادامه تاکید کرد که تعدد شاخه‌های نظامی و گروه‌های مسلح به جای تقویت دولت، آن را تضعیف می‌کند.

الجولانی در پایان تاکید کرد که برنامه علی الزیدی در مسیر درستی قرار دارد و عراق باید روندی را دنبال کند که به تقویت دولت و نهاد‌های آن، حفظ استقلال تصمیم‌گیری و افزایش قدرت کشور منجر شود.

منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)