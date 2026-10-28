باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بهیه جعفری سرپرست دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب کشور در برنامه رادیو اقتصاد با اشاره به تصویب سند پیشین در سال ۱۳۹۰ در هیئت وزیران، اظهار کرد: با گذشت زمان و تغییر شرایط محیطی و اقلیمی، همچنین افزایش چالش‌های مرتبط با کمیت و کیفیت منابع آب، بازنگری این سند ضروری شده است.

او با بیان اینکه ماهیت آلودگی‌های منابع آب نیز متناسب با تغییر الگو‌های مصرف و توسعه فناوری‌ها دستخوش تحول شده است، افزود: امروزه علاوه بر آلاینده‌های متداول، موضوعاتی مانند میکروپلاستیک‌ها، برخی ترکیبات ناشی از مواد آرایشی و فلزات سنگین نیز اهمیت بیشتری یافته‌اند و لازم است فناوری‌های پایش، تصفیه و حذف این آلاینده‌ها متناسب با شرایط جدید توسعه پیدا کنند.

سرپرست دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب کشور با اشاره به ساختار سند بازنگری‌شده گفت: این سند شامل پنج هدف اصلی و ۱۲ راهبرد است و بیش از ۵۰ اقدام برای تحقق اهداف آن پیش‌بینی شده است. توسعه فناوری‌های مرتبط با تصفیه آب و فاضلاب و بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان از محور‌های مهم این برنامه به شمار می‌رود.

جعفری همچنین با اشاره به فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه فناوری‌های آب، تصریح کرد: در حال حاضر نیز از ظرفیت این شرکت‌ها برای طراحی و تولید تجهیزات و سامانه‌های تصفیه استفاده می‌شود؛ از جمله فناوری‌هایی برای حذف آرسنیک از منابع آب دارای آلودگی و همچنین شیرین‌سازی آب‌های شور و لب‌شور که می‌تواند امکان بهره‌برداری از منابع آبی با کیفیت نامطلوب را افزایش دهد.

او در ادامه درباره کیفیت آب شرب شبکه‌های توزیع کشور تأکید کرد: آب تأمین‌شده از طریق شبکه‌های تحت مدیریت شرکت‌های آب و فاضلاب باید مطابق استاندارد‌های ملی کیفیت آب شرب باشد. به گفته او، باقی ماندن رسوبات در کتری پس از جوشاندن آب، به‌تنهایی نشانه نامطلوب بودن کیفیت آب یا تهدید سلامت مصرف‌کنندگان نیست؛ چراکه این رسوبات می‌توانند ناشی از املاح طبیعی موجود در آب باشند.

سرپرست دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب کشور با اشاره به سازوکار‌های نظارتی افزود: کیفیت آب شرب از طریق آزمایشگاه‌های شرکت‌های آب و فاضلاب و همچنین نظارت وزارت بهداشت در مناطق مختلف کشور پایش می‌شود تا انطباق آب توزیعی با الزامات کیفی بررسی شود.

جعفری در پایان، توسعه همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان و تسریع در گسترش فناوری‌های نوین تصفیه را از ظرفیت‌های مهم برای ارتقای کیفیت منابع آب و مقابله با چالش‌های پیش‌رو دانست.