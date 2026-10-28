باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با آغاز انتخابات پارلمانی اسرائیل از صبح روز سه‌شنبه، شبکه اینترنشنال اقدام به پوشش گسترده اخبار این انتخابات کرده است؛ به‌گونه‌ای که حتی در سایت این شبکه صهیونیستی آخرین تحولات «انتخابات اسرائیل ۲۰۲۶» به‌صورت پخش زنده پوشش داده می‌شود.

این اقدام اینترنشنال بار دیگر نشان داد که کارفرمای این شبکه رژیم صهیونیستی است و کارویژه آن حمایت تمام‌قد از نتانیاهو، نخست‌وزیر کودک کش اسرائیل است. باوجوداینکه گادی آیزنکوت، نفتالی بنت، آویگدور لیبرمن و یائیر گولان از رقبای بنیامین نتانیاهو در این انتخابات هستند ولی اینترنشنال وظیفه دارد تا نتانیاهو را برجسته کند.

البته این اولین باری نیست که اینترنشنال به‌صورت گسترده، اختصاصی و لحظه‌ای اخبار اسرائیل و مشخصاً نتانیاهو را بازتاب می‌دهد.

پوشش لحظه‌ای سخنرانی نتانیاهو در مجمع‌عمومی سازمان ملل

مثلاً ماه قبل که نخست‌وزیر اسرائیل در مجمع‌عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد (بسیاری از حضار هنگام سخنرانی نتانیاهو سالن را ترک کردند) اینترنشنال در تمامی خروجی‌های خود از سایت گرفته تا شبکه‌های اجتماعی به پوشش لحظه‌ای این سخنرانی پرداخت به‌گونه‌ای که چنین پوشش گسترده‌ای از صحبت‌های نتانیاهو را فقط می‌توان در شبکه‌های رسمی اسرائیل دید!

گفت‌وگوی اختصاصی با نتانیاهو با چاشنی لبخند رضایت

در بین شبکه‌های ضدایرانی فارسی‌زبان، تنها شبکه‌ای که به‌صورت اختصاصی با نتانیاهو گفت‌و‌گو داشته اینترنشنال است.

دقایقی بعد از حمله اسرائیل به ساختمان شیشه‌ای صداوسیمای ایران که برخلاف همه قواعد جنگی است؛ اینترنشنال تریبون خود را در اختیار بنیامین نتانیاهو قرار داد.

اما نکته قابل‌تأمل، خنده‌های رضایت‌بخش و تأییدآمیز پوریا زراعتی، مجری این شبکه بود که با واکنش‌های شدیدی در فضای مجازی رو‌به‌رو شد.

رپورتاژآگهی کانال ۱۲ اسرائیل برای اینترنشنال

پس از اینکه اینترنشنال طی حمله اسرائیل به خاک کشورمان در جنگ ۱۲ روزه رسماً به تریبون رژیم صهیونیستی تبدیل شد؛ کانال ۱۲ و سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل در جواب خوش‌خدمتی‌های این شبکه صهیونیستی، به رپورتاژ این شبکه ضدایرانی پرداخت و با پوریا زراعتی، مجری اینترنشنال مصاحبه کرد.

پوریا زراعتی در بخشی از این مصاحبه مدعی شد: «مردم ایران از حملات اسرائیل خوشحال هستند و بمباران ایران را جشن می‌گیرند.»

بازتاب اخبار اختصاصی مقامات اسرائیلی درباره جزئیات حمله به ایران

در موردی دیگر یک افسر بلندپایه رژیم صهیونیستی در عرض کمتر از ۲۰ دقیقه پس از شروع حمله اسرائیل به ایران در جنگ ۱۲ روزه، جزئیات این حمله را در اختیار عوامل رسانه‌ای خود در اینترنشنال قرار داد.

روز گذشته نیز اینترنشنال با اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا مصاحبه و گفت‌وگوی اختصاصی انجام داد.

اینترنشنال بار‌ها بی‌پرده و عیان در بزنگاه‌هایی همچون سیل و زلزله، همه‌گیری کرونا، ناآرامی‌های ۱۴۰۱، جنگ ۱۲ روزه، اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴، جنگ ۴۰ روزه و... به کارخانه تولید دروغ، خشم و نفرت‌پراکنی علیه ایرانیان تبدیل شده است.

در اوج دروغ‌پردازی‌های اینترنشنال، جمعی از چهره‌های شناخته‌شده کشورمان از اقشار مختلف بازیگران، خوانندگان، ورزشکاران و... از جمله مجید واشقانی، مصطفی راغب، وحید رهبانی، جواد قارایی، حسین لامعی، سجاد افشاریان، بابک خواجه‌پاشا، سحر اسداللهی، سوگل طهماسبی، بیژن بنفشه‌خواه، مژده لواسانی، المیرا شریفی‌مقدم و... به کارزار تحریم شبکه صهیونیستی اینترنشنال پیوستند.

اینترنشنال به همراه ۴ رسانه ضدایرانی دیگر (بی‌بی‌سی، منوتو، صدای آمریکا و رادیو فردا) تنها در بازه زمانی ۲۳ شهریور تا ۹ آبان ۱۴۰۴ (۴۶ روز) بیش از ۳۸ هزار دروغ را درباره ناآرامی‌های ۱۴۰۱ ایران منتشر کردند.

منبع: فارس