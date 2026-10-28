رزمایش خدمت فاطمی با مشارکت ۶۵۰ نفر از پزشکان و کادر درمان جهت ارائه خدمات رایگان پزشکی و دندان‌پزشکی به خانواده‌های کم‌برخوردار در ۱۰ نقطه شیراز و ۸ نقطه از استان فارس آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سردار قاسم علیپور، معاون هماهنگ‌کننده سپاه فجر فارس، در آیین آغاز این رزمایش با اشاره به اینکه این طرح با همت قرارگاه مردم‌یاری نیروی هوافضای سپاه و گروه‌های جهادی اجرا می‌شود، اظهار کرد: اجرای این برنامه‌ها در شرایط کنونی، نشان‌دهنده تداوم روحیه امید، مشارکت مردمی و خدمت‌رسانی بی‌دریغ در جامعه است.

او با تأکید بر لزوم کاهش بار هزینه‌های درمانی خانواده‌ها افزود: در این رزمایش، خدماتی نظیر ترمیم، عصب‌کشی و کشیدن دندان با استفاده از تجهیزات باکیفیت و پس از فرآیند غربالگری و نیازسنجی دقیق به مراجعان ارائه می‌شود.

استقرار گروه‌های جهادی در سالن ورزشی «شهدای زیباشهر» شیراز

محمدحسن اسدی، شهردار شیراز، نیز در این مراسم با اشاره به استمرار این خدمات برای سومین سال متوالی با همکاری سپاه فجر، شورای شهر و کمیته محرومیت‌زدایی شهرداری، گفت: امسال بخشی از این خدمات پزشکی، چشم‌پزشکی و توزیع رایگان عینک توسط گروه‌های جهادی اعزامی از تهران در سالن ورزشی تازه تأسیس «شهدای زیباشهر» ارائه می‌شود.

شهردار شیراز با یادآوری اینکه این سالن ورزشی چند ماه پیش مورد اصابت موشک قرار گرفته و شماری از شهروندان و همکاران شهرداری در آن به شهادت رسیده بودند، خاطرنشان کرد: تبدیل شدن این مکان به پایگاهی برای خدمت‌رسانی رایگان و امیدبخش به مردم، رویدادی بسیار ارزشمند و نماد ایستادگی و خدمت است.

برچسب ها: رزمایش فاطمی ، خدمات رایگان پزشکی ، دندانپزشکی ، سپاه فجر فارس ، شیراز
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